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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Kocaeli ve Çanakkale Valiliklerine yeni vali ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre; 5 ile yeni vali atandı.

5 İLE YENİ VALİ ATAMASI YAPILDI

Buna göre, Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

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