Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.
İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.
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