AjansHaber.com.tr Dünya Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

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