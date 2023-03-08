Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü
Millet İttifakı'nın adayını duyurmasının ardından Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Beştepe'de bir buluşma gerçekleştirdi.
İkilinin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.
Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alındığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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