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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde  bir araya geldi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Millet İttifakı'nın adayını duyurmasının ardından Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Beştepe'de bir buluşma gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alındığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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