Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatih Erbakan görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.10'da Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Cumhur İttifakı'na girerek milli bir adım attık. Seçime kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz. Ancak ilkelerimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

Dün yanlış dediğimize bugün doğru dememiz veya dün doğru dediğimize bugün yanlış dememiz söz konusu olmaz.

Mutabakat metninin de takipçisi olacağız. AK Parti listelerinden seçime girecek adayımız yok. Bizim hükümette yer almak gibi bir talebimiz de olmadı." açıklamasında bulundu.

Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir adım attık.

İttifak kararımızın hayırlı olmasını ülkemize milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum.