Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA filomuzu dünyanın 1 numarası haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

"İnsanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var"

Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayan Şişecam'ın pazar payı 86 yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.

"Türk ekonomisini prangalarından, vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi nitelikte adımlar attık"

Şişecam 86 yıllık mazisiyle Türk ekonomisinin hangi zorluklardan geçtiğinin en güzel örneğidir. 2002 Türkiyesi ekonomik belirsizliklerin, terörün, baskıların kol gezdiği bir ülkeydi. Türk ekonomisini prangalarından, vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi nitelikte adımlar attık. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik bir ülke idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik.

"Savunma sanayiinde yüzde 80'e varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik"

Milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak yatırımcılar için ülkemizi cazibe merkezi haline getirdik. Tabanca mermisi bile yapamayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, kendi İHA'sını yapan bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayiinde yüzde 80'e varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik.

"İHA filomuzu dünyanın 1 numarası haline getireceğiz"

AKINCI ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

"Salgın döneminde en çok büyüyen ikinci ülke olduk"

Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5 seviyesine getirdik. Salgın döneminde birçok G20 ülkesi havlu atarken biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Taklit edilen yerine takip edilen bir ülke olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Elektrikli aracımızı 2022'nin sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz"

Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülkedir. Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı 2022'nin sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Yapay zekaya insan odaklı yaklaşarak bir sıçrama gerçekleştirme amacındayız.

"TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda başlıyor"

TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.