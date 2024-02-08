Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İftira atacak kadar alçalanlar var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz." dedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde Sincik'te yaşamını yitiren 85 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Depremde ilçede 225 binanın yıkıldığını, 188 binanın da acilen yıkılması gereken durumda olduğunu anımsatan Erdoğan, "Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. İnşallah ilçemizdeki hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehrimizi her türlü afetten, kazadan, beladan korusun." ifadelerini kullandı.

Deprem gününden bu yana şehirleri yalnız bırakmadıklarını ve her fırsatta geldiklerini vurgulayan Erdoğan, asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın ardından Adıyaman'da da vatandaşlarla buluştuklarını, programlarına Kahta ve Sincik'i de dahil ettiklerini anlattı.

Sincik'e vefa borçları olduğuna, ilçenin her seçimde rekor oy oranlarıyla kendilerinin yanlarında yer aldığına işaret eden Erdoğan, Sincik'in mayıs seçimlerinde de yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla yine yanlarında olduğunu anımsattı.

Erdoğan, 2015'te de "teşekkür" için ilçeyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, bugün de katıldıkları programlarla Adıyaman'da baştan sona dolu dolu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

"Tarihin, kültürün, medeniyetin, sanayinin, tarımın hepsinden önemlisi güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece bununla kalmıyor, şehrimizin önüne daha güzel, daha müreffeh ve aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz. Dünyada, 6 Şubat depremleri gibi bir felakete maruz kalıp da bu kadar çabuk toparlanabilecek pek az ülke vardır. Tabii bunu söylerken şu gerçeği de unutmuyoruz, yaşadığımız yıkım ağır, ülkemizin geçtiği yollar çetin, mücadelemiz büyüktür. Bu yolda en büyük gücümüz sizler de aramızdaki şu gördüğünüz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir."

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez." dizelerini anımsatarak, Sincik'te toplu vuran yüreklerin muhabbetine şahit olduklarını söyledi.

"Alacakları çok ders var"

Sincik'teki güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ekranları başında şu anda bizi izleyen milletime diyorum ki Kahta'ya bakın, Sincik'e bakın, şu birlik, beraberlik, İnşallah ülkemizin daim birliği beraberliği olsun bilhassa da her meseleyi, her hadiseyi, her gelişmeyi milletimizi birbirine düşürmenin, ülkemizi tökezletmenin, devletimizi zayıflatmanın bahanesi haline getirmek isteyenler, şu manzaraya baksınlar. Ülkemizin nüfus ve toprak büyüklüğü bakımından en mütevazi ilçelerinden Sincik'in sergilediği haysiyetli duruştan alacakları çok ders var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi ülkesinin felaketinden, kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha kötüsü, beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına husumet besleyecek, hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla her alanda olduğu gibi mahalli idarelerde de ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz."

"Cumhuriyetimizi ikinci asrında her alanda dünyanın yıldızı haline getirmenin mücadelesini veriyoruz"

Erdoğan, kimin ne dediğine değil, Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna, Sincikliler için ne yapabileceklerine baktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca nice toplumların yükselişine, nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları Allah'ın izniyle ebedi vatanımız olarak tescilledik, hiç kimsenin bu kutlu ahdi bozmasına izin vermeyiz. Kendimizden öte nesiller boyu bu toprakların havasını soluyacak, suyunu içecek, ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Mesele sen ben meselesi, şu parti bu parti meselesi değildir. Mesele millet olarak inancıyla, kültürüyle, medeniyetiyle hayalleriyle, hedefleriyle topyekun başlattığımız şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir. İşte bunun için ne diyoruz, Türkiye Yüzyılı diyoruz. İşte bunun için Cumhuriyetimizi ikinci asrında her alanda dünyanın yıldızı haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sincik'e duyduğumuz derin muhabbetin sebebi de işte bu mücadelede samimiyetle ve bila kaydü şart hep yanımızda yer almasıdır."

Yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

Konuşması sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu sahneye çağıran Erdoğan, Sincik-Malatya kara yolu ile Sincik-Kahta yolunun en kısa sürede yapılması talimatını verdi.

Erdoğan daha sonra alandakilere, "Şimdi hazır mısınız? Öyle bir seslenelim ki buradan bütün çevre duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber 31 Mart'ta tüm sandıkları patlatacağız. İnşallah 31 Mart gecesi sandıklardan bu müjdeyi bekliyoruz." diye seslendi.