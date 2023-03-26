Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, ‘’GSB Yurtları İftar Buluşması’’nda vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, "Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır." dedi.

"Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Depremzedelerimizde milletimizde şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır." ifadelerine yer verdi.

"Belediyelerimiz deprem şehirlerimizi köy köy paylaştı"

Erdoğan, "Ramazan ayı bu hasretlerin zirveye çıktığı bir dönemdir. Belediyelerimiz ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe, köy köy paylaştı. Aynı şekilde diğere şehirlere gitmiş depremzedelerimiz de ihmal edilmiyor.

Ramazan Ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşlik ikliminin bizim medeniyetimizde çok büyük bir yeri var.

Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz önümüzdeki asra yönelik hayallerimiz hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin yanımızda olacağına inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.