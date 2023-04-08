Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programları çerçevesinde "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"na katıldı.

Erdoğan, "Toplumumuzda hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimin zaman zaman sıkıntıyla karşılaştığını biliyorum. Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Önyargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, çetindir, daha fazla vakit alır." dedi.

"Romanlarla ilgili sorunların üzerine gittik"

Erdoğan, "Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyerek Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik, haksız bakış açısının önlenmesinde aşama kaybettik.

Romanlarla ilgili bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. İşe ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yollarını açtık. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi açtık." ifadelerinde bulundu.

"Roman kardeşlerimizi her alanda destekliyoruz"

Erdoğan konuşmasında, "25 illerimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.. Kuracağımız müzenin çalışmaları devam ediyor. 8 Nisan tarihini Romanlar Günü ilan ederek ülke genelinde kutlanmasını sağladık.

Bu vesile ile tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarımız, KOSKEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımıza sahip çıkıyoruz." açıklamalarına yer verdi.

"5 Bin 133 konutu roman kardeşlerimize teslim ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır. Sosyal konut projelerimizle Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz.

Bugüne kadar 5 bin 133 konut, park, bahçe, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk." dedi.

"Çocukluğumuzdan beri biriz ve beraberiz"

Erdoğan, "Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir.

Her Romana Bir Yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın haklarını ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler çocukluk çağlarımızdan bugüne biriz, beraberiz ve kader arkadaşıyız.

Ben Roman kardeşlerimin samimiyetine güveniyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla." diyerek sözlerini noktaladı.