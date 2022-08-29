Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getireceğiz

Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın bugün kendine yakışanı farklı bir şekilde Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yerine getirdiğini kaydetti.

"2023 taarruzuna hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, Kütahya'da 2019 Mart'ında yüz yüze kucaklaştıklarını hatırlattı. Salgın nedeniyle 3,5 yıl aradan sonra Kütahyalılarla bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Dumlupınar Zaferi'nin 100. yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem hasret gidermek hem zafer sevincini paylaşmak hem de tamamlanan eser ve hizmetlerin açılışını yapmak istediklerini ifade etti. Erdoğan, bu eserlerin bazılarının açılış ve temel atmalarını canlı bağlantı yoluyla gerçekleştireceklerini söyledi.

Erdoğan, geçen perşembe günü Ahlat'ta, cuma da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Malazgirt'te olduklarını hatırlatarak, Sultan Alparslan'ın Bizans hükümdarı Diyojen'in sayıca üstün ordusunu yenerek Anadolu'nun kapılarını millete Malazgirt'e açtığını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli Mücadele'yle asırlardır bitip tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da ter ve kanla döşenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda, dört bir yandan yedi düvele karşı savaşan, Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye kadar pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve Sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan'a bırakmıştır. İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır. Samsun'da başlayıp Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması küllerinden, yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür. "

Erdoğan, oldukça zor ve zahmetli bir sürecin ardından Türk ordusunun yine bir cuma günü 25 Ağustos'ta nihai zafer için son hazırlıklarını tamamladığını anımsatarak, "Birliklerin tertiplendiği cephelerde o gece ezanlar okundu, namazlar kılındı, dualar edildi, son sıcak yemekler yendi ve ertesi sabah gün ağarırken hücum emri verildi. Kocatepe'den başlayıp Dumlupınar'a, oradan İzmir'e kadar süren Büyük Taarruz epeydir savunmada olan Türk ordusunun uzunca bir aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekatıydı. Düşmanın belki makinelisi, topu, kamyonu, arabası, uçağı bizden çoktu ama bizim askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu." ifadelerini kullandı.

Yunan ordusunun çekilirken 200 bin kişilik kuvvetinin yüzde 65'ini Afyon-Kütahya hattında zayiat olarak bıraktığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Evet bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü. Aşağı yukarı aynı sayıya sahip Türk ordusunun bu savaştaki kaybı ise sadece yüzde 6,5 civarındadır. Büyük Taarruz ve akabindeki çatışmalar dünya askeri tarihine en başarılı topyekun savaş örneği olarak geçmiştir. Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr'i milletimiz işte bu topraklarda dişiyle, tırnağıyla, kanıyla, canıyla yırtarak müstevilerin suratına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini, 26 Ağustos'ta Afyon'da başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanın Anadolu'daki istiklaline ve istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta, düşmana göstermiştir."

Gençlerin "AK gençlik burada liderinin yanında" sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler unutmayın lideriniz de gençliğini bırakmaz." dedi.

Alandakilere ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023'e hazır olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Kapı kapı inşallah yeni bir fethe hazır mıyız? " diye sordu.

Büyük Taarruz öncesini anlatmaya devam eden Erdoğan, "Bu dönemde İslam dünyasının dört bir yanından kendileri de bin bir yokluk ve zulüm altında yaşayan dostlarımızdan da ülkemize yardım yağmıştır. Büyük Taarruz öncesinde tıpkı bugün olduğu gibi ülkenin askeri gücünden mali kaynaklarına kadar tüm imkanlarını sorgulayarak, bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Ama sonuçta mücadelenin sadece silahla, sadece parayla değil; asıl imanla, inançla, azimle, kararlılıkla kazanıldığını herkes gördü. Gençler şunu unutmayın, Hindistan Müslümanlarının ciddi fedakarlıklarıyla toplayarak gizlice Ankara'ya gönderdiği 600 bin altın, Büyük Taarruz için gereken ekonomik kaynağın nüvesini teşkil etmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, Büyük Taarruz öncesi 100 bin kişilik bir kuvveti, düşmana hissettirmeden cephenin gerisine ulaştırma başarısının bile başlı başına dünya harp tarihine girecek bir taktik olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Mehmetçiklerimiz Allah Allah nidalarıyla başlattıkları hücumla iki gün içinde Afyon çevresindeki tüm cepheleri yerle bir etmişlerdir. Akşama doğru, şehrin semalarında yükselen sala sesleri, Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılan Afyon şehrinin kurtuluşunun müjdesini veriyordu. Aynı muhteşem tablo Türk birliklerinin şehre girmesiyle 30 Ağustos günü Kütahya'da yaşanmış, yani burada yaşanmıştır. Yunan ordusu 4 gün içinde komutanlarının da esir düşmesiyle tamamen dağılmış ve Türk kuvvetleri karşısında bozguna uğramıştı. Bir yandan İzmir'e doğru ilerleyen ordumuz, diğer yandan da Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birliklerini kovalamayı sürdürmüştür. Bu amansız takip 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla nihai amacına ulaşmıştır. Düşmanın geri çekilirken geçtiği tüm şehirlerimizi yakıp yıkmasını ise kendi alçak karakterinin bir ispatı olarak görüyoruz. Aynen bugün olduğu gibi."

Erdoğan, şair Mehmet Faruk Gürtunca'nın "Bu ağustos günü tarihte hayat, şan günüdür/ Bu ağustos günü hürlük günüdür, tan günüdür/ Bu ağustos günü bir kurtuluşun ilk güneşi/ Bu ağustos günü bir hürriyetin ilk ateşi/ Bu ağustos günü dünyalara bildirdik ki yurt sokmaz arslan doğuran toprağa bir yırtıcı kurt." dizelerini hatırlatarak, "İşte bu ağustos gününün yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle Büyük Taarruz'u zaferle sonuçlandıran ordumuzu, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'yı, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yı, Birinci Ordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa'yı, İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'yı, Beşinci Suvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altan Paşa'yı, subayından erine her bir kahraman askerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Milletin son iki asrının kayıplarla, yeniden ayağa kalkmalarla, varlığına ve ruhuna yönelik saldırılara karşı direnmekle geçtiğini belirten Erdoğan, 6 asırlık cihan devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de Cumhuriyet'i yeniden kurarken de vesayetle, darbelerle, krizlerle yoğrulurken de hep inançlarını kavi, umutlarını diri tuttuklarını ifade etti.

Erdoğan, Milli Mücadele'yi kazanan milletin, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından hayal ettiği gelişmiş, kalkınmış, müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek mecburiyetinde kaldığına işaret ederek, uzunca bir süre kalkınma hamleleri, demokrasi girişimleri, sanayileşme gayretlerinin önünün kesildiğini, milli ve manevi değerleri tehdit eden her türlü gelişmenin önünün sonuna kadar açıldığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'den daha zor şartlarda kalkınma ve demokrasi mücadelesine giren ülkeler kısa sürede yol alırken, Türkiye'nin her 10 yılda bir yaşadığı darbelerle sürekli patinaj yaptığını anlatan Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu, sadece kendi eksiklerimizden, hatalarımızdan kaynaklanan bir durum değildi. Türkiye'nin her alanda geri kalması için kurulan o mekanizmalar öylesine güçlüydü ki iyi niyetli kimi girişimler bunun üstesinden gelmeye yetmiyordu. Bu süreçte rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın gösterdiği kalkınma çabalarını, rahmetli Erbakan'ın ve rahmetli Türkeş'in sergilediği yerli, milli duruşu hep takdirle anıyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemizi, Cumhuriyet'in hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümete geldiklerinde, iki asırdır altyapısı ihmal edilmiş, demokrasisi zayıf, ekonomisi güdük bırakılmış, siyasi ve askeri gücü sürekli törpülenmiş bir Türkiye'yi devraldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hemen kolları sıvadık. Türkiye'nin asırlık altyapı eksiklerini 20 yılda tamamlayacak bir büyük kalkınma hamlesi başlattık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet'in hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık. Kalkınma hamlemizin önemi ve gücü, salgın dönemiyle onu takip eden küresel güvenlik ve ekonomik krizi sırasında çok daha iyi anlaşılmıştır. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın dengeleri altüst olurken, biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik. Aynı şekilde demokraside de her kesimden vatandaşımızın hak ve özgürlük alanlarını genişleterek, sosyal gerilimlere ve terör örgütlerinin zemin bulmasına fırsat veren tüm çarpıklıkları ortadan kaldırdık."

Gabar, Cudi, Tendürek, Bestler Dereler ve diğer bölgelerde yapılan terör operasyonlarını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün terör inlerini bunların kafalarına kafalarına geçirdik mi? Yurt içinde, yurt dışında bunu başardık mı? Bundan sonra da başarmaya aynen devam edeceğiz. Bu mücadele elbette kolay gerçekleşmedi. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden kaynaklanan nice engellerle karşılaştık. Nice kavgalar verdik, nice bedeller ödedik ama hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik."

- "Tarım Kredi Kooperatifleri sayısını 3 bine çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete kazandırdıkları eser ve hizmetlerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmelerde, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi hedefleyen bir vizyona kavuşturduysak, bunu, son 20 yılda kurduğumuz altyapıya ve verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar... Ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin, sanki böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına. Emin olun onların başındaki kara bulutların taşıdığı felaket yağmurları, bizim yaşadıklarımızla mukayese bile edilmez. Bak doğal gaz bulamıyorlar. Şu anda marketlerin rafları Avrupa'da boş. Şimdi biz Tarım Kredi Kooperatifleri'yle vatandaşımıza daha ucuza ürünlerimizi satmaya başladık ve bu artarak devam edecek. 1300 tane marketi süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkartacağız ve benim vatandaşım Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ucuz ürün almaya devam edecek.

Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır, öyle de oluyor. İnşallah yılbaşından sonra, aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların, vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi kardeşlerim, biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. İnsanlarını güvenlik ve refah şemsiyesi altında yaşamaya alıştırmış ülkelerin asıl krizi ise daha yeni başlıyor. Üretim ve tedarik kanallarındaki bozulmayı, finans alanındaki dalgalanmayı, işsizlikle birlikte sosyal çalkantılar izlemeye başladığında hepsinin de nasıl çaresizce sağa sola yalpaladığını göreceğiz. Biz ise kimi küçük sarsıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadan, istikameti bozmadan yolumuza devam ediyoruz."

- "2023 hedeflerini adım adım hayata geçirdik"

11 yıl önce 2023 hedeflerini ilan ettiklerinde, birilerinin dalga geçtiğini, yaşanılan onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdiklerini ve eksikleri süratle tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Şimdi 2023 hedeflerimizden aldığımız güçle 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz ardından 2071 idealimiz gelecek. Hep söylediğimiz gibi içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinde Kütahya'ya yapılan yatırım, inşa edilen eser ve getirilen hizmetlere ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, son 20 yılda Kütahya'ya 26 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Kütahya'ya 2 bin 685 yeni derslik yapıldığını, Kütahya Sağlık Üniversitesinin kurulduğunu, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesinin 12 bin 493'e ulaştırıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Sosyal yardımlarda Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine toplam 1,7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Toplam 1057 yataklı 11 hastaneyle 43 sağlık tesisi inşa ettik. 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanemiz ile Domaniç Entegre İlçe Hastanemizin inşaatı sürüyor. Çevre ve şehircilikte Kütahya'da TOKİ kanalıyla 10 bin 783 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 2 bin 189 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimizde 6 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan birini tamamlayıp hizmete sunduk, 2'sinin yapımı, 3'ünün de proje çalışmaları devam ediyor.

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir illerimizi kapsayan Frigya Vadisi'ni Anadolu'nun açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Bu bölgede kültür ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Ulaştırmada Kütahya'da 24 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 317 kilometre ilaveyle toplam 341 kilometreye çıkardık. Halen yapımı süren çok sayıdaki yol çalışmasının bir kısmını önümüzdeki yıl, bir kısmını da sonraki yıl tamamlıyoruz. İl sınırları içindeki tüm demiryollarını sıfırdan yapmışçasına yeniledik."

30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, AK Parti hükümetlerinde Kütahya'ya yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve ormanda Kütahya'ya 20 baraj, 6 gölet inşa ettiklerini, 7 baraj ile 2 gölet daha yapacaklarını belirten Erdoğan, "Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile Kütahya'da 168 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 13 sulama tesisimiz ile toplam 130 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Kütahyalı çiftçilerimize Bay Kemal diyor ya 'ne verdin' diye, Bay Kemal, çiftçilerimize toplamda 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." dedi.

Sanayi ve teknolojide Kütahya'da 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduklarını belirten Erdoğan, Çavdarhisar, Emet, Gediz, Hisarcık, Kuruçay, Simav ve Tavşanlı'ya doğal gazı getirdiklerini, gelecek yıllarda Altıntaş, Çitgöl, Demirci, Domaniç, Eskigediz, Seyitömer ve Tunçbilek'e de doğal gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüldüğü gibi özetin özeti olarak bile anlatsak, Kütahya'ya yaptıklarımızı saymaya vakit yetmiyor. Bugün de burada Kütahya'da son yıllarda yapımı tamamlanan tam 344 ayrı projenin resmi açılışını yapıyoruz. Bakanlıklarımıza ve belediyelerimize ait bu yatırımların tutarı güncel rakamla 5,5 milyar lirayı buluyor." diye konuştu.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, enerjiden güvenliğe geniş bir alana yayılan bu yatırımların ve temeli atılan tesislerin şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kütahya'nın gelişmesine, büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunan bu yatırımları gerçekleştiren bakanlıkları, kurumları, belediyeleri ve özel sektörü tebrik etti.

Büyük Taarruz'un ve Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Anadolu'yu ebedi vatanımız olarak bir kez daha tescilleyen şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu zaferde emeği geçen herkesi, şehitlerimiz, gazilerimiz hepsini şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

- Notlar

Alana, "Bu şehri Kütahya ki Domaniç'te kurtuluşa oba oldu, Dumlupınar'da kurtuluşa mühür vurdu. Ne zaman önüne bir sandık gelse milletin adamının yanında durdu", "Başkomutan emir verdi yerli, milli teknoloji hainleri ininde vurdu", "Tek parti faşizmi özleyenlere, başbakanlık hayali görenlere, dağdan inenlere, davasından dönenlere, seni yedirmeyiz Reis.", "İster 6'lı olun, ister 16'lı topunuz bir olsanız, Reisinin yanında Kütahya" yazılı pankartlar asıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti genel başkan yardımcıları ile bazı milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güral Seramik Fabrikası Açılışı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dumlupınar Diorama Müzesi Temel Atma Töreni için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NG Kütahya Seramik Fabrikası Açılışı için Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tulu Seramik Fabrikası Açılışı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile canlı bağlantı yaptı.

Açılışları yapılan tesislerin bulunduğu yerlerde kurdelelerin kesilmesi ve Dumlupınar Diorama Müzesi'nin temelinin atılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdele keserek tüm eserlerin toplu açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kütahyaspor forması hediye edildi. Alanda, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de gösteri düzenledi.