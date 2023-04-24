Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her 3 dakikada 1 TOGG üretiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugüne kadar ülkemize yaptığımız teknoloji yatırımları ve insan kaynağı yatırımlarının meyvesini topluyoruz.

TCG Anadolu’nun ardından, savunma sanayi atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere dün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.

Togg, hikayesi ve özellikleriyle hiç de sıradan değildir. Türkiye giderek gelişen elektrikli otomobil sektöründe artık ben de varım demiştir.

Togg yıpratma kampanyalarının muhattabı oldu. Devrim otomobillerini garaja hapsetmek için neler yapıldıysa, çok daha fazlası Togg için uygulandı. Binlerce mühendisimiz bu proje için gönülden, gece gündüz çalışırken birileri bunu karalamak için uğraştı.

"2025 yılından itibaren TOGG'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız"

Burada her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

Muhalefet, Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemedi. Altında Türk mühendislerinin imzası olan bu aracı yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Biz otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü görerek vizyoner bir adım attık ve Türkiye’nin otomobilini elektrikli yaptık.

Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programı kapsamında 81 ilimizde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Hızlı şarj noktası 700 adedi aştı.

Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımları ülkemize çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye’nin dünya çapında elektrikli otomobil bataryalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir yatırımın temelini atıyoruz.

"Türkiye, az sayıda ülkede olan bir tesise sahip olacak"

Bugün inşasına başalanan tesisle 2026 itibariyle yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline gelecek. Böylelikle Türkiye az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacaktır.

Geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize büyük bir katkı sağlayacak.

Detaylar birazdan...