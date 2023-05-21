Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle buluştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelerle buluştu.

Erdoğan, "14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerimize bir kez daha el kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir.

Bizim için elbette sizin teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık.

21 yıllık iktidarlığımız döneminde millete tepeden bakmadık. İnsanımızı hiçbir zaman tehdit etmedik. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil hep birleştirenlerden olduk." ifadelerinde bulundu.

"Aklımızın köşesinden bile geçmez"

Erdoğan, "Daima kardeşliğin diliyle konuştuk, bugün de aynısını yapıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetimizin temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi hor görmüyoruz.

Hele hele depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimize bakıyoruz. Nede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz size inanıyoruz." diye konuştu.

"Biz ayrım yapmadık, yapmayacağız"

Erdoğan, "Defne Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet ne dedi? "3 ayda hastane mi yapılır" dedi. Biz kovid döneminde Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener hastanesini yaptık. Aynısını Anadolu yakasında Pakize Öz Hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, çalışarak geliyoruz. 3 ayda bu nasıl olur diyenler, ya sizin hayatınızda bir eser var mı?" açıklamalarında bulundu.

"Belediyelerimiz alt yapıdan üst yapıya aş evlerinden konteyner kent kurulumuna kadar sizleri desteklediler." diyen Erdoğan, "Arkadaşlarımız reklam yapmadı, başkaları gibi enkaz önünde poz vermek için gelmediler. Rabbim hepsinden razı olsun. Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile iş yerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz." ifadelerinde bulundu.

"Hatay'dan bu defa farklı bir oy bekliyoruz"

Erdoğan, "Milletimizin gözünü boyamaya tenezzül etmedik. Milletimizin önüne karnemizi koyup oy istedik. Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Teröristler ile kol kola el ele dolaşan bay Kemal var. Ondan benim ülkeme fayda olur mu? Gereken cevabı vermek için önümüzdeki bir hafta usanmadan çalışıyor muyuz. Hatay'dan bu defa farklı bir oy bekliyoruz. Tam gaz çalışmaya devam. Durmak yok, yola devam" diyerek sözlerini noktaladı.