Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güçlü aile, güçlü milletleri doğurur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gaziray'ın açılışını yaptık. Gazirayla birlikte Gaziantep çok çok önemli bir esere sahip oldu. Iraklar artık yakın oldu. Gaziantep, Gaziray ile raylı sistemle çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.

Tüvasaş, Sakarya'da üretimi yapılan yerli vagon sanayinin önemli bir merkezi. TÜVASAŞ ile adım atılacak, Gaziantep bu eserinin vagonlarını yurtdışından değil Sakarya'dan temin etmiş olacak

25 Aralık Panorama müzesi, açılışında bulunduğum bir müze. Anadolu'da bu tür müzelere pek rastlamıyoruz. Gerekse panorama gerekse Zeugma müzesi, onun açılışını da bizzat yapmıştım. Zeugma ayrı bir zenginliğe sahip olan bir yer.

Gaziantep'in başını çeken şu andaki Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Borsa Başkanı ile toplantı yaptık. 10 milyar doları bulan ihracat skalası ile hedefi yükseltmişler, daha büyük hedefleri var, ayda bir milyar dolar hedefini kendilerine vermiştik. Onlar da bunu kendilerine hedef olarak belirlediler. Yılda 12 milyar dolar ile Ankara'yı geçmiş durumda, daha da ileri konuma ulaşacak.

Burası refahın sembolü haline gelmiş bir şehir konumunda. 2 üniversitesi ile sağa sola latifesini de yapıyor. Yıllardır mazlumlara ve mağdurlara kucak açan GAZİANTEP'in verdiği insanlık dersinin tarifi mümkün değildir.

Kadın hareketi noktasında da Fatma Hanım da buradaki hanım kardeşlerimize örnek teşkil etmesi bakımından başarılı. Anayasadan yasalara kadar hukuki zeminde yaptığımız reformlarla kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de büyütüyoruz.

Güçlü aile, güçlü milletleri doğurur

Şuanda bizim aile konusunda bir adım atıyoruz. Yasal düzenleme ile muhalefetin önümüze geldiği bir dönemde biz bu yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için, gelin bu işi anayasal bir düzenlemeye taşıyalım. Ve sadece başörtüsü konusunun yanı sıra aile konusunu da anayasal bir düzene oturtalım dedik.

Fakat muhalefet bundan endişe etmişler, Sayın başkan aile kavramıyla ne demek istiyor, demişler. Burada endişe edilecek hiçbir şey yok, güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Burada yapılması gereken de bu. Kadın ve erkek arasındaki tüm çizgiler ortadan kaldırıldığında kadının insanlığa kattığı zenginlikleri nasıl göreceğiz.

Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız.

Türkiye Yüzyılını da kadınlarımızla inşa edeceğiz.