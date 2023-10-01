Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurulu’na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Aziz milletim, sayın başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatan topraklarının müdafaası uğruna mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyorum.

Milli mücadele gibi bir destanı zafere ulaştıran Meclis'imizin Türkiye Yüzyılı'nın ufkunu aydınlatacağından şüphe duymuyorum.

Cumhuriyetimizin önünde kat edecek hala epeyce bir mesafe olması, bize daha yapacak çok işimizin bulunduğunu anlatıyor. Millet ve onun temsilcileri olarak farklılıklarımızı zenginlik haline dönüştürerek ortak hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

Hamdolsun artık Meclis'in kapısına kilit vurulduğu, milletvekillerinin istiskale maruz bırakıldığı, başbakanların ve bakanların idam sehpasına gönderildiği vesayetin milli iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır. Vesayetin milli iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır.

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi yeni bir sivil ve milli bir anayasa yapmaktır.

Türkiye'yi mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bu anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır.

Sürekli darbe anayasasından şikayet edenler iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Biz bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yeni anayasa çalışmalarına katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, milletimizin hayali olan sivil bir anayasayı hak ediyor. "

Enflasyonla mücadele açıklaması

"Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Ekonominin ruhunu oluşturan güven ve istikrar iklimini bozacak her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmalıyız" ifadelerini de kullandı.

"Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesiyle iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzurunu ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır.

Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir."