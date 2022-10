Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Genel Merkez Gençlik Kollarımız tarafından 1.5 yıl önce başlatılan kampanyamızın kapanış toplantısı vesilesiyle sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Muhafazakar devrimci gençleri görüyorum

Bugüne kadar 81 ilimizde icra edilen bu kampanyayla, parti yöneticilerimiz, bakanlarımızın katılımıyla 3 bin 500 mahalleye ulaştık. Karşımda muhafazakar ve devrimci gençleri görüyorum. Ülkemizin dört bir yanında 150 bin gencimizin iştirakiyle mahalle bizim gençlik bizim dedik.

Gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz

Geçmişte geçip giderken dahi tedirginlik duyulan sokaklar, gençlerimizin enerjisiyle güzelleşti. Gençlik kollarımız kapanış toplantısını burada yapmak istediğini söyledi. Birileri diyor ki, 'AK Parti'de gençlik yok' gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde gençliği görmediler. Artık kampanyamızda gençlerimizle durmaksızın yola devam edeceğiz. Gençler, Malatya öyle bir şehir ki burada yaşın bir önemi yok. Malatyalıların kimliklerinde yazan yaşları ne olursa olsun, maşallah hepsinin ruhu genç. Bir de buna hayatının bağrındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki

Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de ruhumuz gençleşiyor. Önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz de Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye 100 yılının sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz. Biraz önce toplu açılış yaptığımız meydana baksınlar. Bizim için millete hizmette geçen her gün seçim günüdür. Milletimiz kendi için tuğla üstüne tuğla koymayana geçit vermez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger Yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez.

Yargıda hesabını verecekler

Gençler, benim ordumun askerine hakaret eden saygısızlık eden malum ana muhalefetin eve diğerlerinin hiçbirine ilk seçimlerde en güzel cevabı verecektir. Ordumuza bu yakıştırmalar bedeli ödenecektir. Yargıda hesabını verecekler. Bunları meydanı boş bırakmak suretiyle istediğiniz gibi dolaşın diyemeyiz. Biz, bin yıldır yaşadığımız bu toprakların her karışını vatan haline getirdik. Ülkemize 20 yılda kazandırdığımız her hizmetin gerisinde böyle bir azim vardır. Nuri Pakdil'i doğru okursan muhafazakar devrimci olursun. Refah düzeyi geri bir Türkiye isteyen de bu ülkenin sevdalısı olamaz. Akıl ve izan sahibi herkes 20 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünün farkını görür. Dününü bilmeyen, bugünü anlayamaz geleceğini göremez. Her devrimle dışarda ve içerde işletilen oyunları bozduğumuz için başımıza bunca işler geldi.

Gençlerimizle daha büyük bir denize yelken açıyoruz

Birileri kahvesini yudumlarken, biz milletimizle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bunları akamete uğrattık. Ekonomik tetikçilerinin kurduğu sayısız tuzağı söküp atan tek ekip biziz. Prangaya vurulmaya çalışılan bir ülkeyi mağdurların umudu haline getiren biziz. Siz gençlerimizle daha büyük bir denize yelken açıyoruz. Sizlerden önünüzdeki potansiyelin değerini unutmamanızı istiyorum. Sizlerden sonra bu kutlu sancağı devralacak nesiller var. AK Parti'nin başarısı için çalışmak siyasi kazanım sosyal statü meselesi değildir. AK Partinin güçlenmesi için çalışmak milletimizin güven huzur içinde geleceğe yürümesi demektir. AK Parti'nin kaderi ile ülkemizin kaderinin bütünleştiğini söylerken bundan bahsediyoruz.