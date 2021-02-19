Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin arasına nifak tohumlarının ekilmesine izin vermeyeceğiz

Türkiye'de spor altyapısına ve yatırımlarına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 600 bini geçti" dedi.

"Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Son 18 yılda ülkemizdeki spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine yüzme havuzları, spor salonları inşa ettik.

Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yeni tesisler inşa ettik.

"32 stadyumu tamamladık"

Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 tanesinin yapımı 4 tanesinin de projesi sürüyor. Tesisleşmenin sporcularımızı güçlendirmede büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz.

Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 600 bini geçti. Verilen destek ve yatırımlarla spor kulüplerimizde de büyük artışlar var.

"Her alanda destan yazan bir ülke var"

Siyasetçi ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye, öğretmenler çocuklarımızı yetiştirmeye odaklandı. Sporcularımız da branşlarında en iyi olmak için ter döktü. Böylece tarımda, sanayide, sporda ve birçok alanda destan yazan bir ülke ortaya çıktı.

"Provokasyonların amacı Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır"

Birçok karanlık yapı farklı değerlerimizi istismar ederek, gençlerimizi ağına düşürmeye çalıştı. Kimsenin buna hakkı yoktur. Son dönemde üniversiteler üzerinde oynanan oyunları yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür. Bu provokasyonların amacı Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumlarının ekilmesine asla müsade etmeyeceğiz. Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur.

Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, profesyonel provakatörlerin ellerine terk etmemelerini rica ediyorum.

Gelecekte gençlerimizin adını daha çok duyacak onlarla daha çok gururlanacağız.