Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir; öyle kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Gazze'de öldürülen her 3 kişiden 2'sini bebekler, çocuklar ve kadınlar oluşturuluyor. Kendisinden haber alınamayan Gazzeli sayısı 6 bini geçti. Öyle bir tablo ki küresel güvenlik ve barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler (BM) kendi çalışanlarını dahi İsrail'in barbarlığından koruyamıyor.

Batı'da bazı ülkeler adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi, daha fazla masum kanı dökülmesi için şartsız destek veriyor.

Yabancı basın kuruluşları da İsrail'e karşı tek bir eleştiri getiremiyorlar. Oysa bunlar bize yıllarca hukuk ve demokrasi dersi vermişlerdi. Basın özgürlüğünden bahseden de bunlar değil miydi? Fail Müslüman olunca ortalığı ayağa kaldıranlar, saldıran İsrail olunca kör ve sağır oluyor.

Bu zulme destek vererek veya sessiz kalarak İsrail'in safında yer alan her kişinin o şatafatlı ideolojileri beyannameleri yerle yeksan olmuştur. Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye çalışanların artık insanlık adına söyleyebileceği tek bir söz kalmamıştır.

Gazze küresel sistem açısından bir turnusol oldu. Batılı demokrasilerden küresel şirketlere pek çok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi. BM Gazze imtihanından başarısız çıkmıştır. BM Genel Sekreteri Guterres'in samimi gayretleri bile sabote edilmiştir.

Bir tarafta 'savaş dursun, daha fazla kan akmasın' diyen 121 ülke var, diğer tarafta İsrail'in saldırılarına açık çek veren 3-5 ülke var. Bizim yıllardır 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ifade ettiğimiz BM Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz ve krizlerin çözümünde işlevsiz kalan çarpık yapısı bir an önce değiştirilmelidir. Hiçbirimiz bu sistemi kabullenmek mecburiyetinde değiliz. Artık itirazlarımızı daha gür sesle dillendirmeliyiz. Müslümanlar olarak 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyoruz. Bu ideal doğrultusunda mücadele etmek sadece kendi vatandaşlarımıza karşı değil gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur.

Kuruluş gayesi Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tek ses ve tek vücut olma konusunda bize önemli bir zemin oluşturuyor.

İsrail'in katilliğinin yanısıra hırsızlığı da artık daha çok dillendirilmeye başlandı.

Netanyahu bir savaş suçlusu olmasının ötesinde, kesinlikle Gazze Kasabı Netanyahu olarak tıpkı Milosevic nasıl yargılandıysa o da yargılanmalıdır. Farklı hevesler peşinde koşan İsrailli yöneticilere şu gerçeği hatırlatmak isterim: Gazze bir Filistin toprağıdır ve ebediyen de öyle kalacaktır. İsrailli yöneticiler de savaş suçundan yargılanmalıdır. Filistin'in tek bir toprağını dahi İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Bugüne Gazze'yi işgal edenlerin yarın başka yerlere göz dikeceğini de çok iyi biliyoruz. Nitekim bu niyetlerini saklama ihtiyacı da duymuyorlar.

Filistin halkı ile dayanışmamızı artırmamız kardeşlerimizin zor günlerinde çok daha kritik hale gelmiştir.