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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı ağırladı

Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Süper Lig'i 102 puanla rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

Dünyanın birçok noktasında sarı-kırmızılı taraftarlar 24. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Galatasaraylı yöneticiler ve sporcular ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sporcular yer aldı.

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