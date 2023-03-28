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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile iki ülke ilişkilerini konuştu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı nedeniyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.

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