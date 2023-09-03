Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.
Yorumlar