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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

 

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