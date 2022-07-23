Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi, fabrika işçileriyle buluştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerin şahsında tüm Kayseri'ye, Kayseri'nin vefalı, girişimci insanlarına selamlarımı gönderiyorum. Kayseri'ye geldiğimiz andan itibaren bizi samimiyetle bağrına basan vatandaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Femaş Metal Sanayinin kurucusu, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur'u rahmetle yad eden Erdoğan, "Merhum Recep Mamur, çıraklıktan başladığı iş hayatını bugün Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak tamamlamış, gayretli, çalışkan, şehrine aşık bir insandı. Geçen sene eylül ayında aramızdan ayrılan Recep Mamur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine özellikle sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Bugün Kayseri'de açılışlarla dolu yoğun bir program geçireceklerini belirten Erdoğan, ilk olarak Femaş'a ait Türkiye'nin en büyük ve en modern ankastre fırın üretim tesisini açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Fabrikada yıllık 1,5 milyon adet ankastre fırın üretiminin hedeflendiğini aktaran Erdoğan, bu önemli üretim tesisini Kayseri ile birlikte Türkiye'ye kazandıran Mamur ailesini tebrik etti.

Açılışın ardından Cumhuriyet Meydanı'na giderek Kayserililerle buluşacağını ve yapımı tamamlanan bakanlıklara, belediyelere, özel sektöre ait yatırımların toplu açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, böylece tek bir törenle toplam yatırım bedeli 30 milyar liraya ulaşan proje, eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Erdoğan, bunun yanında Kayseri'ye ulaşımda çağ atlatacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de temelini atacaklarını bildirerek, "Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı da 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğimiz toplam 54 milyar liralık yatırımların Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran kurumlarımız ile işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını hep beraber görüyoruz"

Dünyanın son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, koronavirüs salgınıyla başlayan krizin, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleştiğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyonun, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bugün Amerika'dan Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları, son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı." dedi.

Erdoğan, salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenlerin bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği, aynı kayıtsızlığı sergilediklerine dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize senelerdir örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını, rüzgarın önündeki yaprak misali nasıl sağa sola savrulduklarını hep beraber görüyoruz. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma, bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden, bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler, beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz."

- "Hiç kimseyi muhannete muhtaç etmedik"

Salgın döneminde önceliklerini, vatandaşların sağlığıyla birlikte işini de kurmasına verdiklerini anımsatan Erdoğan, muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide Türkiye'ye kontak kapattırmadıklarını belirtti.

Her kesimden insana geniş bir yelpazede verdikleri destek ve teşviklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak hiç kimseyi muhannete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomi politikalarımızı ve sosyal desteklerimizi bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz her insanımızın iş ve aş sahibi olması manasına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz. Hamdolsun daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbulumuzun otelleri full dolu, Antalya hakeza öyle. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi."

İhracatla beraber istihdamda da önemli bir ivme yakaladıklarını aktaran Erdoğan, öyle ki istihdamda tarihin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştıklarını bildirdi.

Erdoğan, tarımda açıkladıkları yüksek alım fiyatları ve desteklerle üreticilerin, çiftçinin yanında olduklarını gösterdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışa gitmiştik. Gelişmeleri göz önünde tutarak temmuz ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücreti yeniden düzenledik. 2022 yılı temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5500 olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek, gerekeni yine yapacağız."

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te de vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum." dedi.

Erdoğan, Kayseri'nin özellikle sanayide yüz akı ve iftihar kaynağı olan şehirlerin başında geldiğine dikkati çekerek, Kayseri'de bulunan organize sanayi bölgelerinde 75 bin emekçinin alın teri döktüğünü söyledi.

Kayseri'de üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde insanlar, sizlerin, Kayseri'nin ürettiği ürünleri kullanıyor. Femaş şirketimiz, bugün dünyanın 130'u aşkın ülkesine ihracat yapıyor. Her ne kadar muhalefet, Türkiye'yi 'saman ithalatçısı' gibi göstermeye çalışsa da Kayseri gibi şehirlerimizin de gayretleriyle Türk ekonomisi, özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor. İşte geçen yıl tek başına Kayseri, 2 milyar 600 milyon dolar ihracat yaptı, inşallah bu sene 3 milyar doları geçecek. Peki bu rakam biz göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 352 milyon dolardı. 2002'den bu yana Kayseri ihracatını 7 kat artırmayı başardık."

Erdoğan, benzer başarı hikayelerine Türkiye'nin dört yanında şahit olduklarını belirterek, Hakkari'den Edirne'ye kadar 81 ilin tamamında fabrikaların çalıştığını, işçilerin alın teri döktüğünü, nakliyecilerin ürünleri taşıdığını anlattı.

Kurban Bayramı'nda caddelerin otomobillerden, nakliye tırlarından geçilmediğini anlatan Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini ve bereketini gösteriyor. Türkiye'yi sadece kendi sığ dünyalarından ibaret sananlar, sabah akşam yalan üretirken, sanayicisiyle emekçisiyle çiftçisiyle tüccarıyla ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın"

Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye'nin ağırlığının günden güne arttığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün İstanbul'da bu noktada önemli bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın, Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz.

Buradan, üretimin ve ticaretin merkezi Kayseri'den siyaset adı altında bozgunculuk yapan içimizdeki gafillere sesleniyorum, yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fil dişi kulelerden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın, işçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız, emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Bak, ben elimdeki torbayla evime gidiyorum, ben halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin.' dedi. Mesela gelin Kayseri'ye, Türkiye'nin son 20 yılda nereden nereye ulaştığını, sanayisinin hangi seviyelere çıktığını görün."

Erdoğan, Kayseri'de sanayicinin üretim için yer bulamadığına dikkati çekerek, yakın zamanda Kayseri'de mevcut İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleteceklerini ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını, böylece 7,5 milyon metrekarelik bir ilave organize sanayi alanını ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bu alanda 1200 yeni fabrika kurulacağını aktaran Erdoğan, "Sadece bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi ne biliyor musun? 7 bin 200'ü buluyor. Yeni kurulacak fabrikalarla kısa sürede bu rakama 18 bin kişi daha ilave olacak." dedi.

- "Bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır"

Kayseri'de destekledikleri KOBİ sayısının da her geçen gün arttığını aktaran Erdoğan, son 20 yılda KOBİ'lere güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, Kayseri'deki yatırımlar için düzenledikleri teşvik belgeleriyle de 28,3 milyar liralık sabit yatırımın, 43 bin 500 kişilik istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.

Kayseri'nin teknoloji noktasında da önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti

"Bizden önce Kayseri'de Araştırma Geliştirme Merkezi, Tasarım Merkezi ve Teknopark yok. Bugün 13 Araştırma Geliştirme ve Tasarım Merkeziyle, biri inşaat halinde iki Teknoparkımız Kayseri'de katma değerli üretime katkı sunuyor. Gördüğünüz gibi Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Femaş gibi şirketlerimizin, sizin gibi emekçi kardeşlerimizin çabalarıyla Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle ardından da 2053 vizyonuyla muhakkak buluşturacağız. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları ne ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar ne de içimizdeki kifayetsizliklerin hezeyanları bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş ankastre fırın üretim tesisinin kente hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, bu tesisi Kayseri'ye kazandıran firma sahiplerini, ülkenin gelişmesi için ter döken fabrika çalışanlarını canı gönülden tebrik etti.

- Notlar

Konuşmaların ardından Femaş Şirket Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçil Mamur, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1920 yılında el dokumasıyla işlenen seccadeyi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından beraberindeki protokol üyeleriyle Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, kurdele kesimi öncesinde işçilere "Hazır mıyız?" diye sorması üzerine, yüksek bir sesle "Hazırız" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine fabrika yöneticilerine dönerek, "Patron bu ne demek biliyor musun? Maaşlara biraz daha zam…" dedi. Erdoğan, daha sonra, "Patron diyor ki, emriniz olur. Ne kadar verirse Allah'ın izniyle bereket o kadar artar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilere hitabı öncesinde fabrikada incelemelerde bulundu.

Fabrikada üretilen fırını inceleyen Erdoğan, fırının üzerine imzasını attı.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ve AK Parti milletvekilleri katıldı.