Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fark yemeleri dengelerini bozdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geri bitirdikleri halde suyu bulandırmak adına her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

"Milli iradeyi gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar"

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan şunları kaydetti: "İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasi şölenimizi taçlandıracağız. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakiler milli iradeyi gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Terör örgütleri ile yatıp kalkanların onların yöntemlerini siyasette de izledikleri görülüyor. Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Huzur ve istikrar iklimini bitiremedikleri için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar.

"Açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu"

Öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2. turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesi gerek çay sezonu açılmasıyla Karadeniz'de gerek ülkemizin diğer yerlerde seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın mutlaka 28 Mayıs'ta sandık başında olmasını temin edeceğiz.

14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğiz herkesin evine, işyerine gidip desteğini alacağız. Meclis seçiminin, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen saldırılarını herkes görüyor.

Tekirdağ Belediyesine tepki

CHP'li belediyeler yarımları kesmekten, otellerde depremzedeleri kapı dışarı etmek kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bataklık olarak gördük. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş.

Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan ve yakından ilgili değildir.

"Dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik"

Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır.

CHP seçime beraber gittikleri ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğin veya onların ifadesiyle tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi, vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

Bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pekçok provokasyon ve hazırlık yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bunların hiçbiri neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik.

Bu tabloda en çok emeği geçen AK Parti teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanlarıdır ve elbette Cumhur İttifakı ortaklarımızdır. Türkiye'nin ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilat ağına sahip olarak milli iradenin yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz.

Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var. Hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme kabiliyetidir."