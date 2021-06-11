Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylem yapın ben de geleceğim"

İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili talepleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak söz aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olan hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Sözleri daha fazla uzatmaktan Şehriban annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.