Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum'a 173 milyar TL yatırım yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Erzurum'da bir kez daha siz dadaşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Ecdadımızın nakış gibi işleyerek bir sanat şaheserine dönüştürdüğü Erzurum, bugün yine bir başka güzel. Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıdığı, her delikanlısını dadaşlık töresince yiğitlik adabına yetiştiren Erzurum için ne desek azdır."

"DADAŞ, DOSTA DÜŞMANA MESAJINI VERDİ"

"Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor."

"Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Velhasıl bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut."

ALANDAKİ İNSAN SAYISINI AÇIKLADI

"Şartlar ne olursa olsun, yari bildiği ülkesine, milletine hizmet eden Erzurumlunun gönlü daima hoş olmuştur. Üstelik Erzurumlu bu sancak nöbetini tam bin yıldır en küçük bir aksamaya meydan vermeden tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın Anadolu'ya giriş kapısı hep Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların acısına rağmen vatanı korumak için canını dişine takan Erzurumlunun hikayeleri nesiller boyunca birer destan olarak anlatılacaktır. Yine dedim ki sorun bakalım şu anda meydan ne kadar? Rakamı aldım, bugün 40 bin. Cumhuriyetimizin kurucu şehirlerinden olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum."

31 MART MESAJI

"Öyleyse şimdi buradan öyle bir ses verin ki, ülkemizin ve dünyamızın neresinde olursa olsun tüm Erzurumlular duysun. Erzurum, eserleriyle, medeniyetimizin harcı Erzurum, sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum, kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttiakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Erzurum'da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için de çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız. Ben karşımda işte böyle bir ruh, böyle bir heyecan, böyle büyük bir adanmışlık görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum."

ERZURUM'A 173 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

"Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti ile göstermiş bir partiyiz. Bu anlayışla Erzurum'a 21 yılda güncel rakamlarla 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda, 19 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. 73 spor tesisi inşa ettik. Şimdi de Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için hazırlıklara başladık. Palandöken Kayak Merkezi'miz ile Konaklı Kayak Merkezi'mizi birleştirecek bir projeyle Erzurum'un kış sporları hüviyetini güçlendireceğiz. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplamda 2 bin 32 yataklı 27 hastane dahil 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık."