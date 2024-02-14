Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 827 personelin görev yaptığını söylerken, toplam 10 milyon metreküp toprağın kaydığını söyledi. Olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısı ve çok sayıda müfettiş görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan Valisi Aydoğdu'dan bilgi aldı

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi" denildi.

4 kişi gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki madende gerçekleşen toprak kaymasına ilişkin madenin saha sorumlusu dahil 4 kişi gözaltına alındı.