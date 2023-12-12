Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı kabul etti

Erbakan'ı, kabulün gerçekleyeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürdü.

Fatih Erbakan, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kabulde, Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye gündemiyle ilgili konuların görüşüldüğünü aktaran Erbakan, yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir." yanıtını verdi.

Erbakan, vakti geldiğinde, gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını ifade etti.

"Yakın zamanda bir görüşme planlanıyor mu?" sorusu üzerine Erbakan, planlanmış bir görüşmenin olmadığını söyledi.