Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yüksek payı daima eğitime ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı.

Konuşmasında öğretmenlere seslenen Erdoğan, eğitime yapılan yatırımları ve verilen önemi rakamlarla açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz"

"Salgın sürecinde bir takım engellemelerle, kısıtlamalarla karışılaştık. Devlet olarak evlatlarımızla okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmedik. Eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz."

"Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuz milletimiz tarafından takdirle karşılanıyor"

"Son iki yıldır gerçekten özveriyle çalışan öğretmenlerimizi, derslerine dört elle sarılan öğrencilerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımız'ın tüm mensuplarını buradan tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz."

"En yüksek payı daima eğitime ayırdık"

"Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. Derslik sayımızı 343 binden 607 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Öğretmenlerimize, mesleklerini huzurla yapabilecekleri en geniş imkanları sağlamak için özel bir çaba harcadık. Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."

"Toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız"

"Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız."

Ücretsiz ders kitapları

"Çocuklarımızın eğtime erişimini kolaylaştırmak için kitapları ücretsiz hale getirdik. Şimdiye kadar 4 milyon adede yakın ders kitabını öğrencilere ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yardımcı kaynak kitapları da Milli Eğitim Bakanlığı basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı."

"TBMM'de görüşmeleri süren öğretmenlik meslek kanunu diğer kazanımlar yanında lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Şimdiden eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan buradaki konuşmasının ardından 15 bin öğretmen atamasının kurası için yapılan atama butonuna basarak atamaları tamamladı.