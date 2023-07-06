Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Seçimlerin Türkiye ve demokrasimiz için çok daha aydınlık günlere vesile olacağına inanıyorum.

Teşekkür ziyaretleri başlıyor

Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Teşekkür ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Önce Bayburt ardından Gümüşhane'ye gideceğiz. Sadece bu illerimize değil tüm Türkiye'ye millet borcumuzu daha fazla eser üreterek ifa edeceğiz.

Sadece 15 gün arayla iki seçim kazandık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık.

"Türkiye kritik bir seçim yaşadı"

Sadece 14 arayla iki seçim kazanmakla kalmadık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık. Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşları ve provokatörlerle mücadele ettik. Türkiye, bu seçim sonuçlarıyla istikrara, güvene, özgürlüğe, kalkınmaya ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Seçimlerde millet olarak nasıl bir badire atlattığımız, nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla daha iyi anlaşılacaktır.

Muhalefete seçim tepkisi

Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Ne kadar ahlaki çizgi varsa çiğnediler.

Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın ve kimi şehirlerdeki (Vekil-Cumhurbaşkanlığı) oy oranı uyumsuzluğunun farkındayız. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Hangi alanlarda sorun varsa müdahale edecek, hiçbir komplekse kapılmadan yanlışlarımızı düzelteceğiz.

Kadrolarımızı güçlendirmemiz yenilenmemiz gerekiyorsa, inşallah bunu da yapmayı sürdüreceğiz. Ekim ayındaki kongrede bunun için çalışıyoruz.

Ekim ayında kongremizi 11,5 milyon üyesiyle bir ahitleşme törenine dönüştürmekte kararlıyız.

Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde inşallah bu gidişe son vereceğiz.

"Baba ile oğul gırtlak gırtlağa"

CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefeti kavgalı dağınık haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız.

Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok.

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Kendileri açıkta kaldı. Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.

Şunu sakın aklınızdan çıkarmayın: Milleti umudu biziz! Şehirlerimizin vatandaşın ne talebi varsa yine biz çözeceğiz.

En düşük memur maaşını açıkladı

Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz.