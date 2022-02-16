Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik fiyatları yeniden değerlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmaları evden sürdürdük. Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Farklı illerden insanlarımız vasıtasıyla pek çok hususu takip etme imkanı bulduk.

Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızı'n enflasyonla mücadele karşısında atacağı yeni adımları açıkladığı toplantıya uzaktan bağlanarak katıldık. Bu toplantıda etiketlerde doğrudan yüzde 7 indirim bir indirim yapma kararımızı paylaştık. Günlük hayattı sık kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

"KDV indirimi uygulamayana yaptırım"

Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne hakkaniyete sığar ne de sürdürülebilirlik ilkesine sığar.

Yeni ekonomi paketi

Aynı zamanda toplantıda Kredi Garanti Fonu paketinin detayları da iş insanlarıyla paylaşıldı. Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına büyümesine destek verecek ülkelerle temasları daha da sıklaştıracağız.

Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı bir muhasebesini yapmak herkesin görevidir. Bugün artık kimi alanlarda gelişmiş ülkelerin önünde hizmet altyapısına sahip bir Türkiye var.

Büyüme vurgusu

Hükümet olarak uyguladığımız ekonomi programının odağında vatandaşlarımızın işlerini korumak ve istihdamı geliştirmek var. Gelişmiş ülkeler bile halklarının işlerini koruma derdine düşerken, biz büyümeye yönelerek kendimizi diğerlerinden ayrıştırdık. Bugün 85 milyonluk bir nüfusa sahibiz. İstihdama katılan kişi sayısı 34 milyona yükseldi. İstihdamı 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkardık.

"Fiyat pahalılığının yarattığı yükü azaltma gayretindeyiz"

Dünyanın panikle içine kapandığı bu dönemde, biz üretim ve bireyleri önemsedik.

Elbette hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar var. Elbette sokakta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun bunların hepsi geçici. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar tüm çalışanların maaşlarında yüksek artışlar yaparak hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükünü azaltma gayreti içindeyiz. Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilebilirken kaybeliden işin, huzurun, vaktin geri kazanımı çok daha zordur.

"Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi iklim ve ekonomiyle sokmaya kararlıyız"

Türkiye Ekonomi Modeli diye ifade ettiğimiz bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi iklim ve ekonomiyle sokmaya kararlıyız.

Enerji fiyatları

Üzerinde en çok konuşulan ve en çok konuşulan konulardan biri enerji fiyatlarıdır. Toplam elektrik üretimimizi dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğlagaz fiyatları on kat kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında üstelikte bizden her bakımda çok daha yüksek oranda fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır.

Türkiye vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik sunan Avrupa'da üçüncü ülke durumundadır. Türkiye, Avrupa'da vatandaşına en ucuz doğalgaz kullanımı sunan ülkedir.

Cemevleri ve sivil toplum örgütlerinin elektrik tarifesi, konut tarifesine çevrilecek

Geçtiğimiz kabine toplantısında en düşük tarifeyi 150 kilovatsaatten 110 kilovatsaate düşürerek bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantığımızda 210 kilovatsaate kadar ki düşük tarife vatandaşlarımız lehine ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilecek.

Esnaflarımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarathane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler'nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevirilecek.

4 milyon haneye doğal gaz desteği

Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz desteğine dair de ilgili hazırlıklar tamamlandı. Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.

Sosyal Güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını ve etkisini geçişletecek, 15 milyar liralık yeni destek planını hazırlığı talimatını verdim.

Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL oldu

Yurtlarda kalan yükseköğretim öğrencilerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'ye çıkarttık. Akademik yarıyılın ikinci döneminde başlamak üzere öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yaşanabilecek artışlara karşı korumuş oluyoruz.