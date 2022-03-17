Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzenleme en çok CHP'li vekillerin işine yarayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet cephesinde tartışmalara neden olan Seçim Kanunu düzenlemesi hakkında konuştu.

Ağlayarak İYİ Parti'ye transfer olan CHP'li vekilleri hatırlatan Erdoğan, "Seçim Kanunu ile ilgili teklifimize en çok CHP'li vekillerin sevineceğini düşünüyorum. CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında dolaştığı tablolarla bir daha karşılaşmayacağız." dedi.

Seçim Kanunu ile siyasi mühendislik çabalarının son bulacağına değinen Erdoğan, "İttifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve vekil çıkarttıkları sistemi değiştiriyoruz. Bu düzenlemede en çok CHP'li vekillerin işine yarayacaktır. Utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız" dedi.