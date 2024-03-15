Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deste deste paralarla bu oyun kirlendi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

İpekyolu'nun sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığında yüzde 33 oy oranıyla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Tek parti faşizminin acılarını bilmeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını sizlere dayattılar.

"Deste deste paralarla bu oyun kirlendi"

Gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini yine satılığa çıkardılar. Kazanmak için değil, kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Milletin aklıyla alay ettiler. Deste deste paralarla bu oyun kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını soracak. Utanmaya bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

Sizleri karanlık günlere meze etmek isteyenlere hak ettiği dersi vermeye hazır mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız?

Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin diye başımıza musallat edilen musibet öne çıkarıldı. Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik ettik. Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla eksiklerini tamamlayan, egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer taraftan emperyalistlerin dayattıkları var.

"CHP dediğiniz CHP değildir"

Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bize çok gördüler. Ülkemizi bölmek için çok uğraştılar. Bu çabalarına içeride maşalar bulmakta zorlanmadılar. Maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bir titan zincirinin halkaları haline gelmiştir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. DEM denilen partide kim nerde belli değil. Bu yapının tek misyonu Türkiye aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Miras yedileri ve ötekileri söylemeye gerek duymuyorum. Milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara müsaade etmeyiz.