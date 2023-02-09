Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Meclis'te 3 ay süreyle OHAL'in ilanını yapacağız. Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır.

Ayrıca yağmalamalar oluyor. Bu yağmalama olaylarına da OHAL ile devlet müdahale etme imkanını tanıyacak.

Öte yandan hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmaktır.

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz de var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız.

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler de var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir."