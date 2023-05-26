Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrat dede demekle demokrat olunmuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Seçime son derece hazırız ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız. Meydanlar da bize "hazırız, bu işi bırakmayacağız" diyor. Bir tarafta 21 yıldır eser ve hizmetle tanınan bir başkan var, öbür tarafta tabii bu eser hizmet söz konusu değil. Erdoğan'ın bir referansı var. Bu referansı oylayacak halkım.

Kendinden olmayana tahammülü olmayan Kılıçdaroğlu'nun linç kültürü yeni değil. Demokrasiden ne anladığını da görmüş oluyoruz. İlk başvurdukları yöntem linç oluyor. Bunu depremzedelerimize de yaptılar. Kendilerine oy vermediler diye demedikleri laf kalmadı. Elle kalp yapmakla kalpler kazanılmıyorsa kendine demokrat dede dedirtince de demokrat olunmuyor.

Muharrem İnce ile görüşme

Sayın İnce'yi adaylıktan çekilince aramıştım ve üzüldüğümü ifade ettim. Hastalanan validesi için de geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Daha sonra tekrar Sayın İnce'nin rahatsızlandığını da duydum ve aradım. İkincide de böyle bir durum oldu ben kendisini yine aradım. Bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapalım dedik. Biz de insani görevimiz olarak Allah'ta şifalar diledik.

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Milleti kandırmaya çalışarak siyaset yapılmaz. Bunları milletimiz görüyor ve gerekli cevabı sandıkta verecektir.

"Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığı açıklandı"

PKK uzantısı Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakat yaptığını açıkladı. HDP'nin açıklamalarından bu işi anlıyoruz zaten. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Şu anda cezasını çekiyor. Kılıçdaroğlu, eğer çıkarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Hani hak, hukuk, adalet diyordun? Terörle mücadelede onlara karşı durmaktan bahsediyorsun nasıl oluyor bu? Bunlara neden cevap veremiyor? Ver cevabını. İkinci turda neyin desteğini alacaksın pazar günü göreceğiz. Bütün mesele şimdi sandıkta her yönüyle belli olacak.

"Öldürülmüş teröristler için 'insanlık kaybetti' demişti"

Bu yapay milliyetçilikle ilgili halkımız biliyoruz ki kararını verdi. Ama yine de biz anlatacağız. Bunlar yalanı çekirdek gibi yiyorlar. Bay Bay Kemal, yalanın yalancının piri. Önüne gelene nefret kusuyor. İnsanın siyasette ilkesi olmayınca böyle olur. Dağdaki teröristlerin çektikleri destek videolarına karşı bir kez bile bizim size ihtiyacımız yok dediler mi? Hayır.

Kana kan diye slogan atanlarla yan yana gelmekten çekinmediler. Yanındakiler de teröristlerle anılmaktan imtina etmiyorlar. İstanbul İl başkanının terörist seviciliğini herhalde görmüşsünüzdür. Öldürülmüş teröristler için "insanlık kaybetti" demişti.

"CHP zihniyetinin yasaklarla baskılarla yaşattıkları zulümlere biz son verdik"

CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım bunları çok iyi görmeli diye düşünüyorum. PKK ile Kürt kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşlerimiz Türkiye ailesinin önemli bir parçasıdır. CHP zihniyetinin yasaklarla baskılarla yaşattıkları zulümlere biz son verdik. İnşallah bundan sonra da onlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Çözüm sürecinde burası çok şeye tanık oldu. Bu konuda neleri çözmeye çalıştık çok tartışmalarını yaptık.

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