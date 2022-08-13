Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz gözü olup görmeyen, kulağı olup işitmeyen, dili olup söyleyemeyen, kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak ve Çorum'da dün meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıllık hasretin ardından Çorumlularla birlikte olmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.

Çorum yöresine ait türkünün "Gezsem de dünyanın dört bucağını / Vallahi gözüme yine boş gelir / Gönül arzu eder dostu, cananı / Sızlar eski yaram gözden yaş gelir" dizelerini aktaran Erdoğan, "Biz de işte yüreği yanık bu aşık gibi siz dostlarımızı, gönüldaşlarımızı görmeye geldik. Hasbihal edelim, hasret giderelim, ahdimizi ve kavlimizi tazeleyelim istedik." ifadelerini kullandı.

Tüm ilçe ve köyleriyle Avrupa'dan, Amerika ve Avustralya'ya kadar gurbeti sılaya çeviren Çorumluları selamlayan Erdoğan, "Çorum'a olan bir şükran borcumu burada huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 2019 mahalli idareler seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz söze sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O gün kışın soğuğuna ve ayazına rağmen meydanlara sığmamıştık. Maşallah, Çorum bugün de yine destan yazıyor, tarih yazıyor. Duruşuyla, vakalarıyla dosta güven aşılıyor. Coşkunuz, sevdanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşların tezahüratları üzerine, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." diyerek karşılık veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için, bizi muhabbetle kucakladığınız, bize güvendiğiniz, inandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Milletin adamı, milletin partisi Cumhur İttifakı varken gayrısına meyletmeyen tüm Çorumlulardan Allah razı olsun diyorum. Biliyorum yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine bazı kendini bilmezler çıkacak aramızdaki muhabbete kara çalmaya niyetlenecek. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim birbirimizi Allah için sevmemizin sırrına eremesinler. Varsın onlar bizim nasıl bir millet aşkı, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Varsın onlar bizim bu yola başımızı, canımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü olup görmeyen, kulağı olup işitmeyen, dili olup söyleyemeyen, kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz."

Vatandaşlara, "Sürdürmeye var mıyız?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Karşımdaki coşku var olduğu müddetçe, bu heyecan sürdüğü müddetçe, sizin hayır dualarınız yanımızda olduğu müddetçe bize durmak yok, bize duraklamak yok, bize rehavet yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Hiç merak etmeyin, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." karşılığını verdi.

Çorum'a eli boş gelmediklerini ve ziyaret vesilesiyle güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Eğitimde, Çorum merkezde yapımı tamamlanan okulları, Kur'an kurslarını, sağlıkta, ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezleriyle, 112 istasyonlarını, kültürde, Osmancık İlçe Halk Kütüphanesi'ni Çorum'un emrine veriyoruz. Hitit Üniversitemiz kuzey kampüsü, ilahiyat fakültesi ile Oğuzlar Yerleşkesi'nin ilk etabını tamamladık. Daha önceki Çorum ziyaretimizde şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın sözünü vermiştik. Hamdolsun 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nu tamamlayarak Çorumspor'un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık." şeklinde konuştu.

- "Bizde laf yok iş var"

Çorumspor'un ikinci ligde olduğunu hatırlatarak, "İkinci lig Çorum'a yakışmaz. Yakışır mı?" diyen Erdoğan, "Çorum'dan geçen herkesi görkemiyle selamlayan stadyumumuzun şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Stadyumun yanı sıra Alaca, Oğuzlar, İskilip ilçelerimizle Çorum merkezdeki spor yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Su İşlerimiz, Osmancık İncesu Göleti Sulaması, Koçhisar Barajı İkinci Kısım İçme Suyu İsale Hattı, Alaca Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projelerini, Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve Kızılırmak-Osmancık geçişini bitirdi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hizmet binalarını, millet bahçelerini, güneş enerjisi santralleriyle altyapı ve çevre düzenleme işlerini bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Biz buyuz, bizde laf yok, bizde iş var iş." ifadesini kullandı.

Çorum Belediyesinin şehri güzelleştirmek için taş üstüne taş koymaya devam ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin tamamladığı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ni, yarı olimpik yüzme havuzlarını, Veli Paşa Hanı ve Dikiciler restorasyonunu, Cenaze ve Defin Binasını, millet kıraathanelerini, semt sahalarını resmen hizmete alıyoruz. İl Özel İdaremiz toplam 729 milyon lira yatırım bedeliyle Çorum ve köylerine sulama tesisleri, yol işleri, içme göletleri, 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü hizmet binasını kazandırdı. Bu eserlerin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Tüm bu hizmetleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı valiliğimizi il özel idaremizi ve Çorum Belediyemizi tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak vatandaşlara hitap etti. İki yıl önce vefat eden eski Çorum belediye başkanlarından Prof. Dr. Arif Ersoy'ı rahmetle yad eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Arif Ersoy, hem iki dönem belediye başkanı hem de akademisyen olarak şehrimize ve ülkemize takdire şayan hizmetlerde bulundu. Çorum'un manevi muhafızı Suheybi Rumi Hazretlerine, evliyaullahtan Kerebi Gazi ve Ubeydi Gazi Hazretlerine, Fatih'in Hocası Akşemseddin Hazretlerine, son devrin en büyük alimlerinden İskilipli Atıf Hoca'mıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 15 Temmuz şehidimiz, değerli yol ve dava arkadaşım Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i de burada bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyorum şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im bizleri de alimlerimizin ve şehitlerimizin yolunda ayırmasın."

Yarın AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan "Pazartesi günü Ankara'da 21. yaşımızı, şanımıza, şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. Merhum Neşet Ertaş, 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' diyordu. Biz de 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz." dedi.

- "Menüde, yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması var"

Mitingin düzenlendiği meydanda yer alan "Altılı masa menüsü" yazan pankartı gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var. Koltuk kebabı var. Kandil dolması var. Laf salatası var. Selo kahvaltısı var. Başka? Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar. Burada da yine çok enteresan, 'Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok altılı masa.' Burası yiğidin harman olduğu yer, kolay değil. Bundan 21. sene önce gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için nasıl bir azme sahipsek bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da milletimiz ve ülkemiz için hayal kurmaktan vazgeçmedik. Hep daha iyiye, daha güzele ulaşmanın göz bebeğimiz Çorum'u hak ettiği konuma getirmenin mücadelesini verdik. Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, gelecek kuşaklara daha müreffeh, daha itibarlı bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden gayret gösterdik."

- "Yeri geliyor Ukrayna'dayız, yeri geliyor Rusya'dayız"

Erdoğan, geriye dönüp bakıldığında ve geçmişle mukayese edildiğinde Türkiye'nin her karış toprağında mühürlerinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken biz eser, hizmet ve milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyor Ukrayna'dayız, yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Sınırlarımız içerisinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu da bizden önce yapıldığı gibi başkalarının emanet silahlarıyla değil, yerli ve milli imkanlarla imal ettiğimiz helikopterlerle, SİHA'larla yapıyoruz. 21 yıl önce savunma sanayisi yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyi, dünyanın en modern silahlarını tasarlayan, üreten, ihraç eden bir ülke haline getirdik."

- "Doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak"

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, enerji ve daha pek çok alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine krizlere müdahil oluyor, çözüm geliştiriyor, savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturabiliyoruz. Avrupalılar 'Kışı nasıl geçireceğiz?' diye kara kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleriyle ülkemizi doğu ile batı arasındaki en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz arama-sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle icra ediyoruz. Şu anda dört tane sondaj gemimiz var. Abdülhamid Han sıfır kilometre, iki tane sismik araştırma gemimiz var. Bu altı gemimizle şu anda Akdeniz'de, Karadeniz'de arama-tarama çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da şüphesiz ki farklı olacak. Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı Mersin Taşucu Limanı'ndan Mavi Vatan'a yolcu ettik. Şimdi kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum. Nasıl savunma sanayisinde ülkemizin makus talihini yenmişsek enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayattaki hemen her şey gibi ülkeye ve millete hizmetin de nasip işi olduğunu kaydederek "Atalarımız bunun için 'Zorla güzellik olmaz.' demişler. AK Parti olarak biz de 'Memleket işi, gönül işi.' demişiz. Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Biz gecemizi gündüzümüze katarken, birilerinin nelerle uğraştığını, nelere vakit harcadığını sizler de takip ediyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

İnsanlığın son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşadığına işaret eden Erdoğan, "CHP ve maşa arkadaşları sabah akşam birbirlerine laf yetiştiriyor, boşuna uğraşmayın." diye konuştu.

Erdoğan, koyun ve kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim yapıldığını hatırlatarak, "Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz." bilgisini verdi.

- "Hepsini aşacağız"

Şekerden pirince, zeytinyağına ve ayçiçek yağına kadar pek çok ürünün Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ayarlayacak. Artık CHP ve şürekası bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey yok, ortaya koydukları bir eser yok. Sadece laf, sadece iftira. Hepsini aşacağız."

İktidarlarının Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bir derdi olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak CHP'nin belediyelerindeki yolsuzluklar, hırsızlık, ahlaksızlık vakaları almış başını gidiyor. Zaten Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi? Böyle bu, bunun mesleği bu. Şimdi ise o oturduğu koltuktan tabii ki kalkamıyor ve kasetle genel başkan olunan bir partinin, milletvekili adaylarını hangi kritere göre belirlediği bizzat kendileri tarafından ikrar edilmeye başlandı. Hizmetleri veya eserleriyle konuşulmak yerine her gün yeni bir skandalla ülkenin gündemini meşgul ediyorlar."

- "Kılıçdaroğlu işsizlikle ilgili iddiasını ispat edecek rakamları söyleyemedi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde işsizlikle ilgili bir iddia ortaya attığını ancak iddiasını ispat edecek rakamları dahi bulup söyleyemediğini ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bu zat bahar aylarında elektriğe kafayı takmış, faturasını ödemediği için kendini günlerce karanlığa mahkum etmişti. Güya vatandaş ziyaretleri adı altında milleti kandırmaya çalışmıştı. Şimdi anlıyoruz ki sadece milleti değil, evlerine misafir oldukları kişileri de aldatmışlar. Çeşitli vaatlerde bulunup vatandaşa alçakça ve açıkça yalan söyleyerek, yalan söyleterek utanmadan, sıkılmadan insanımızı siyasi şovlarına alet etmişler. Kim var bunların yanında? PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, İP, kendisi ve yanında bir de eh işte ufak tefek birileri daha var.

Normalde bu zatın siyasi ahlakı olsa çıkar milletten açıkça özür diler ama bunlar milletten af dileyecekleri yerde işi pişkinliğe, arsızlığa vurarak, paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Aynı iki yüzlülüğü, aynı tutarsızlığı ülkemizin beka meselesi olan terörle mücadelede de sergiliyorlar. İç Anadolu'ya gelince Kandil'i yerle bir etmekten bahseden Bay Kemal, Ankara'ya dönünce Kandil'in siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüşüyor. Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz. Bunların hepsini Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de nasıl yerle bir ettiysek, bundan sonra da yerle bir etmeye devam edeceğiz."

- "Türkiye'ye dair hiçbir ideali bulunmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının durumunu gördükçe CHP'ye ve ona oy veren vatandaşlar adına üzüldüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Polisimize, askerimize el kaldıranların yanında yer alanlardan bir şey olmaz. Kaldı ki bu CHP, terörle, teröristlerle mücadelede parlamentoda 'ret' oyu veren değil mi? Bu kadar kıvırmayı bırakın insan belini, rüzgar gülü bile buna dayanamaz. İradesi ipotek altına alınmış, etrafı kuşatılmış, hırsının esiri olmuş, Türkiye'ye dair hiçbir ideali bulunmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Mehmet Akif, bakınız bunları nasıl anlatıyor, 'Şarka bakmaz, garbı bilmez ilimden yok payesi/ Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi.' Bunların da tek sermayesi kızarmayan yüzleri, yaşarmayan gözleri."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşların son 20 yılda girdikleri 15 seçimin tamamında kendilerine sahip çıktığını ve rekor oy oranıyla desteğini esirgemediklerini belirten Erdoğan, kendilerinin de son 20 senedir kamu ve belediye yatırımlarıyla Çorum'un çehresini değiştirdiklerini anlattı.

Bugün "Çorum" denilince akla artık sadece tarımın gelmediğini ifade eden Erdoğan, sanayisi, ihracatı, ticareti, çevre düzenlemesi, parkları, yolları, tünelleri, geniş caddeleri, modern kamu binaları, spor tesisleriyle Türkiye'nin yüz akı bir şehrin akla geldiğini vurguladı.

Erdoğan, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok ve Abdullah Tayyip'in meydandaki afişlerini gösterip, rahmetle andı.

Son 29 yılda Çorum'un kat ettiği mesafe ve Çorumluların başarılarından gurur duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşı 40'ın üzerinde olanların 20 yıl öncesi ile bugünün Çorum'unu çok iyi mukayese edeceklerini, 2002 öncesindeki ülke ve kentin durumunu gençlere anlatmalarını istedi.

- "Son 20 yılda Çorum'a 23,5 milyar liralık yatırım yaptık"

Çorum'a son 20 yılda bugünün rakamlarıyla toplam 23,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarına işaret eden Erdoğan, eğitimde 1698 yeni derslik inşa ettiklerini ve şehre Hitit Üniversitesini kazandırdıklarını anlattı.

Toplam 5 bin 220 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını ve toplam 26 spor tesisi yaptıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal yardımlarda Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 29 sağlık tesisi inşa ettik. Şehir hastanesi standartlarında toplam 805 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni sizlerin hizmetine verdik. Çevre ve şehircilikte Çorum'da 7 bin 858 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 6 bin 97'sini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 1761 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrimizin 5 millet bahçesi projesi var. Bunlardan Çepni Millet Bahçesi'ni tamamlayıp hizmete aldık. Kalan 4 millet bahçemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Eski Çorum Stadı'nın olduğu 56 bin metrekarelik alanı da şehrimizin marka değerini artıran vizyoner bir projeyle değerlendiriyoruz. Yer altı ve yer üstü parkları, bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanlarının yanı sıra her türlü spor tesisinin yer alacağı bu millet bahçesi projemizle ilgili adımları yakında atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Kırkdilim Geçidi'nde yaşanan acıları, kaybolup giden hayatları en iyi Çorumluların bileceğine işaret ederek, "Özellikle yapımı devam eden ve hızlı tren noktasında da atılacak adım konusunda Ulaştırma Bakanımız bu çalışmaları sürdürüyor." dedi.

- Hızlı tren projesi

Merzifon-Amasya tarafındaki yol çalışmalarını devam ettirdiklerini, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesini daha önce açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, "Saatte 200 kilometre hız yapacak hızlı tren hattımızın Çorum'a kadar ki kesimini yatırım programına aldık." diye konuştu.

Tarımda, Çorum'a 13 baraj, 3 gölet inşa ettiklerini, 3 baraj ve 1 gölet daha inşa edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerjide Çorum, Alaca, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Merkez, Oğuzlar, Osmancık ve Sungurlu'ya doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Aşdağul, Bayat, Laçin ve Ortaköy'e de doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Şimdi bir müjdeyi sanayi ile ilgili verelim. Çorum'u ülkemizin en iddialı alanlarının başında gelen savunma sanayiinde öne çıkarıyoruz. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 milyar liralık bir yatırımla barut, fişek ve kapsül üretim tesisi kuruyoruz. Üç ayrı fabrikadan oluşan ve ilk etabını 2023 Mayıs'ında hizmete almayı planladığınız bu yatırım, savunma sanayiine ayrı bir güç katacaktır. Cumhur İttifakı olarak, tam kapasiteyle Çorum'un genelinde el ele vererek, bir olacağız, beraber, olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

- Törenden notlar

Toplu açılış töreninin yapıldığı meydanda, "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok 6'lı masa", "6'lı masa menüsü: Yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı, Washington portakal" ifadelerinin bulunduğu pankartlar dikkati çekti.

Diğer pankartta ise üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un fotoğrafları ile "Sayın Cumhurbaşkanımız yiğidin harman olduğu yere hoş geldiniz" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da yer aldı.