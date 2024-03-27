Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara Togg'un oyuncağını dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Seçimleri kapsamında düzenlenen seçim mitingi için Batman’a geldi. Batman Havaalanına inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile miting alanına geçiş yaptı.

Yoğun ilgi ile karşılaştı

Yol boyunca vatandaşlar yollara karanfiller atarak Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyu çocuklara yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg aracının oyuncak maketini dağıttı.

Çocuklar ve vatandaşlar Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra miting alanına geçerek vatandaşlara hitap etti.