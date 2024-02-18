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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmene seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz" dedi.

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