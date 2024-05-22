Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılacak!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"MKYK'mızda kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi olmak üzere. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar."

İRAN'IN YANINDAYIZ

"Bir kere daha İran devletine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerinde kardeş İran'ın yanındayız. Akıncı İHA'nın zorlu hava koşullarında bir uçuş gerçekleştirerek merhum şahısların yerini tespit etmesi, Türkiye'nin bu alanda ne kadar geliştiğinin fevkalade göstergesidir."

NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ ÖNEMLİ

"Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli. Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur."

3 ÜLKE TARİHİN DOĞRU TARAFINDA

"İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyet vericidir. 3 ülke de tarihin doğru tarafındadır. AB'nin tümü Filistin'i tanımalı. ABD'den duymamız gerekenleri duyuyoruz."

"AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL"

"Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz. Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak."

SEFERBERLİK HALİ DÜZENLEMESİ

"Tüzük kaldırılıp yönetmenliiğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor."

"Burada stratekjik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır."