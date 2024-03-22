Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da halka seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tüm Çankırı'yı selamlıyorum. Bugün Çankırı bir başka. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yarenler de bizi özlemiş. Aşkınız için sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum."

"Bu ne güzel bir manzara, bu ne güzel bir muhabbet. Buraya gelirken Emniyet'ten bilgiyi aldım. Belki siz de şaşıracaksınız, alanda 45 bin kişi var."

"Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü desteğini daima yanımızda hissettik. Rekor oy oranları ile daima mücadelemize sahip çıktı. 14 -28 Mayıs seçimlerinde, milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 78'e yaklaşan oy oranı ile cumhur ittifakına destek vererek bir tarih yazdınız. Bu oran ile bize en çok destek veren il oldunuz. Çankırı'yı bu sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. Siz ne güzel insanlarınız böyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Çankırı'ya bugüne kadar biz mahcup olmadık, yine olmayacağız."

"MİNNET BORCUMUZU DAHA FAZLA ÇALIŞARAK ÖDEYECEĞİZ"

"Kentsel dönüşüm, TOKİ bizden, fabrikalar da başkan Hüseyin beyden. Sizlerin bu halini gördükten sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım. Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla eser üreterek ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok ama çok önemli, sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum."

"Sadece Mart ayının başından beri, 23 farklı ilimizi ziyaret ettim. Mitingler yaptım. Durmak yok yola devam. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra, şehit ailelerimizden, sağlık çalışanlarımızla kucaklaştık. Karabük'te de meydan aynen böyleydi. Karabük'te de 40 bin kişi meydandaydı. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız."

Şehirlerimize kazandırdığımız eserleri ve yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Telefon diplomasisi ile bölgemizdeki krizlere ve savaşlara çözüm gerçekleştirmeye çalıştık. Ankara'da yarenler çok. Ankara'daki yarenleri Çankırılıları, benim Çankırılı kardeşlerim tek tek telefonla arayacaklar ve Ankara'da da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız. Mazlumlara el uzatmak, zalimlerin zulümlerine dur demek Gazze başta olmak üzere çalıştık, çalışıyoruz."

"Bizim gündemimizde deprem bölgesi var. Bizim gündemimizde dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz var. Aziz milletimizi layıkıyla temsil etmek var. Bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi dünyanın devler ligine yükseltmek var."

"GÖK VATANIMIZI KAAN İLE KORUYACAĞIZ"

"Görüyorsunuz, savunma sanayiinde her gün yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bir dönem toplu iğne üretemezken bugün kendi gemimizi, tankımızı, füzemizi, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. KAAN'ın göğe süzülüşünü izlediniz değil mi? Her türlü ambargoya rağmen 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Müzmin muhalifler kalorifer peteği diyerek başarıyı küçümsemeye çalıştı."

"KAAN dosta güven düşmana korku saldı. 2028'de KAAN'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Gök vatanımızı artık KAAN ile koruyacağız. İHA'larımızın başarılarını artık cümle alem biliyor. Dünyanın 50'ye yakın ülkesinde TB2'ler, AKINCI'lar, AKSUNGUR'lar kullanılıyor. Bölücü terör örgütü mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespite ediyor, hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz."

"MİLLETİM SİZİ SANDIKLARA GÖMECEK"

"Muhalefet bavullarla, çantalarla taşınan balya balya paralar dışında elle tutulur işleri yok. Dolarlar çantalarda, euro'lar çantalarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz. 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek. Bürolarda paralarla kule yapıyorlar. Açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar. Bunlar değişim diye bir şey başlatmışlardı. Sonuç. Tam fiyasko oldu. Genel Başkan değişti ama CHP'nin darbeci kodlarında zerre dönüşüm olmadı."