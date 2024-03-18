Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ülkemizin, bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığanlar onlardı. Egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote eden bunlardı."

"Çanakkale'den ve sonrasında yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız dersler ışığında geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz."

"Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma takdire şayandır. Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli derslerin olduğuna inanıyoruz. Çanakkale ruhu, yolumuzu hep aydınlatacak."