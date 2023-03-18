Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

108 sene önce burada yazılan o destanı gururla hatırlıyoruz. Zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır. 85 milyonun tamamının burada yatan şehitlerden alacağı çok kıymetli dersler olduğunu düşünüyorum. 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir insanımızı hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Çanakkale, aşamayacağımız hiçbir engel olmadığını bize göstermiştir. Küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahibiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize halel getirmeyelim. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan muhafaza eylesin diyorum. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 108. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum.