Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'in şanına şan katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Böyle bir eserin meydana getirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e Şahinbey Millet Camii'si gibi büyük bir eser kazandıran belediye başkanımıza ve ekibini kutluyorum. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkiler barındıran Şahinbey Millet Camii'sinin Gaziantep'imize büyük değer katacaktır."

"Yıllar önce söylenen ve yıllar sonra da yerine gelen bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış olacak."

"Çevre illerden gelen misafirler de buradan huzurlu vakit geçireceklerdir. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal alanlarıyla donatıldı."

"Herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyorum. Camileri günde 5 kez namaz kıldığımız yer olarak göremeyiz."