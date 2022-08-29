Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Kütahya'da bugün yapılan toplu açılış töreninde 50 bini aşkın vatandaşın olduğunu belirterek, "Hepsinin sizlere selamı var. Bugün Afyonkarahisar da bir başka. Burada da yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız. Bay Kemal, bak; Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3,5 yıl aradan sonra Afyonkarahisar'a geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Zafer'in arefesinde, 'Zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

"Şehitler diyarı" Afyonkarahisar'da vatan, bayrak ve ezan için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Büyük Zafer'in 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu özel günde Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüzbaşı Agah Efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe Kahramanı Albay Reşat Bey'i, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, tüm askerleri tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize özellikle Rabb'imden şifalar diliyorum." diye konuştu.

Program öncesi Kütahya'da olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kütahyalı kardeşlerimizle, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Bundan tam bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi hep birlikte yeniden hatırladık. Meydanı hınca hınç dolduran gençlerimizle, kadınlarımızla, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi tekrar perçinledik. Cuma günü de bir başka destanın, milletimize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüydü. Önce Ahlat'taydık. Okçular Vakfı'mızın öncülüğünde daha çok gençlerimizin ağırlıkta olduğu muhteşem bir buluşmaya imza attık. Ardından Malazgirt Meydanı'nda Türkiye'nin 81 vilayetinden gelen on binlerle birlikte bu zaferimizin manasına uygun şekilde cuma namazını Malazgirt'te kıldık. Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951 yıl önce yaptığı gibi, hep beraber, omuz omuza saf tuttuk. Diyanet İşleri Başkanı'mızın imametinde Malazgirt'te cuma namazını eda ettik. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat'tan ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlayacağız. Milletimizin bu topraklardaki bin yıllık varlığının köşe taşları olarak gördüğümüz zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz."

- "2023'ün yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum"

Seçimlere yaklaşık 9 ay olduğunu söyleyen Erdoğan, alandakilere, "9 ay sonra 2023 seçimlerine hazır mıyız?" diye sorarak, "Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Size inanıyorum, güveniyorum. 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum. İnanıyor muyuz? Şahit ol ya rab, şahit ol ya rab. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetlerini hatırladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla, çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları ne milli iradenin egemenliğini kabullenemeyen vesayetçilerin oyunları ne de FETÖ'den PKK'sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak."

Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaptı.

Türk milletinin birliğini kimsenin bozamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar." dedi.

"Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler." ifadelerini kullanan Erdoğan, tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanların son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de hedeflerine ulaşamayacağına işaret etti.

Türkiye'nin şahlanışına set vurma gayretlerinin milletle ve gençlerle boşa çıkarılacağını dile getiren Erdoğan, "Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek, Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Vatanımızın dört bir köşesindeki şehitliklerimiz yiğitlik destanlarıyla dolu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehirleri arasında yer aldığını, topraklarının şehit kanlarıyla yoğrulmuş mübarek bir belde olduğunu belirterek, kentte 7 şehitlik bulunduğunu hatırlattı.

Gençlerden şehitlikleri ziyaret ederek kitabeleri dikkatle okumasını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurtkaya Şehitliği Kitabesi'ndeki göz yaşartıcı hikayeyi burada paylaşmak istiyorum, Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 günü sabah 04.30'da başlamış ve iki saat içerisinde düşmanın bütün tel örgüleri parçalanmıştır. Daha gün doğmadan zaferin ilk ışıkları Anadolu'da parlamaktadır. Başkomutanlık Karargahı'nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgeleri Türk ordusu için çok önemlidir. Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi görevi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. Yüzbaşı Agah, emrindeki 150 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah ile 2 bin 500 kişilik düşman tümenine saldırarak büyük bir savaş başlar. Bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen saatlerine kadar sürer. Düşman saflarının içine kadar dalan Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek batı istikametine kaçmalarını sağlar. Büyük bir takviye alan düşman birliği ile çarpışırken Yüzbaşı Agah, 100 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah ile birlikte şehit düşer. Geriye kalan 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetlerimizle düşman bu vadi içerisinde tamamen yok edilir. Evet, sadece Afyon'daki abideler değil, Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar vatanımızın dört bir köşesindeki şehitliklerimiz de buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur."

Dünyanın 34 farklı ülkesindeki 78 Türk şehitliğinin milletin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük şehitliği olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin şüheda yurdu, Türk milletinin de şehitleriyle yaşayan bir millet olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyan Erdoğan, şehitlerden aldıkları ilhamla AK Parti'nin temellerini Afyonkarahisar'da attıklarını ve kutlu yürüyüşü başlattıklarını, 21 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gayret gösterdiklerini, milletin desteği ve duasıyla "aşılmaz" denilen engelleri aştıklarını kaydetti.

Milletin desteğiyle Türkiye'yi, bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'yi her alanda tarihi yatırımlarla tanıştırdıklarını belirtti.

Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, demokrasiden özgürlüklere, ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma, sosyal yardımlardan ekonomiye, savunma sanayisinden diplomasiye kadar her bir başlıkta Türkiye'ye çağ atlattıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'a son 20 yılda yapılan yatırımların tutarının 34 milyar lirayı geçtiğini belirten Erdoğan, "Bay Kemal, böyle lafla olmuyor, icraat icraat... Eğitimde 3 bin adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet hastanesini elhamdülillah, aynı şekilde ikinci devlet üniversitesi olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 11 bin 588 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. Toplam 57 adet spor tesisi inşa ettik. Afyonkarahisar, himayemizde 4 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nda yüz binlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu önemli organizasyonun spor aracılığıyla Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin tanıtımına, turizme ve ekonomiye katkı sağladığını ifade ederek, sosyal yardımlar kapsamında Afyonkarahisarlı ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

Sağlıkta toplam 1341 yataklı 23 hastaneyle birlikte 53 sağlık tesisi yaptıklarını belirten Erdoğan, "Çobanlar, Başmakçı, Bolvadin, Emirdağ ve Dinar Haydarlı Devlet Hastanelerinin de içinde olduğu toplam 21 sağlık tesisimizin ihale, proje ve arsa aşaması devam ediyor. Çevre ve şehircilikte Afyon'da TOKİ eliyle 9 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1359 sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Afyon'da aralarında Garnizon Millet Bahçesi'nin de olduğu toplam 9 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan 4'ünün yapımına devam ediyoruz, 5'inin yapımına ise en kısa sürede başlayacağız." dedi.

- "Afyonkarahisar Ankara arası 1,5 saate düşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ikinci Kapadokya" olarak anılan Frigya vadilerinin, Anadolu'nun açık hava müzesine dönüştürülmesi için büyük bir çevre düzenlemesi yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde kültür ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tescilli 600 konağın 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Afyonkarahisar'a 54 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 531 kilometre ilaveyle 585 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar Ankara arası 1,5 saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2 saate düşecek. Tarım ve ormanda Afyonkarahisar'a 43 adet baraj, 26 adet gölet inşa ettik. 7 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Afyonkarahisar'da 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yıllık 1,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız."

- "Üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz"

Afyonkarahisarlı çiftçilere toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Bu sene tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatları açıklayarak çiftçimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Yağışların da bol olmasıyla hamdolsun verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan ülkemizi daha güçlü bir şekilde sahil-i selamete çıkaracağız. Sanayi ve teknolojide Afyon'a 3 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Enerjide Afyonkarahisar, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dinar, Emirdağ, Erkmen, Evciler, İscehisar, Sandıklı, Susuz ve Şuhut'u doğal gazın konforuyla tanıştırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek birkaç yıl içinde diğer ilçe ve beldelere de doğal gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhalefet tüm mesaisini, birbirlerinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya harcarken biz, sizlerle birlikte 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı? Kendi sığ gündemleriyle baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 4 milyar 67 milyon liralık yatırımı bugün aynı zamanda resmi olarak hizmete aldıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplu konuttan altyapı yatırımlarına, eğitimden sağlığa, emniyetten spor tesislerine, çevreden sulama projelerine varıncaya kadar toplam 222 eseri şehrimize kazandırıyoruz. Her biri ülkemize hizmet sevdamızın birer nişanesi olan bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri Afyonkarahisar'a kazandıran bakanlarımızı, valiliğimizi, il özel idaremizi, Afyon Belediyemizi, ilçe belediyelerimizi, üniversitelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. İnşallah sizlerin desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe Afyon'la birlikte tüm Türkiye'ye eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Biz bu yola sizlere hizmetkar olmak için çıktık. Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yatırımları sizlerle beraber yaptık. Ülkemizi başarıdan başarıya sizlerle beraber koşturduk. Türkiye'nin ayağına vurulan asırlık prangaları yine el ele vererek, güç birliği yaparak hep beraber kırdık. Siz bize güvendiniz, inandınız, bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Biz de size olan şükran borcumuzu hep daha çok çalışarak, daha çok eser ve hizmet üreterek ödedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023'te gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacağına işaret ederek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum." dedi.

- "Umutlarını bayat senaryolara bağlamış durumdalar"

"Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı da hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek, sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca 'bidon kafalı', 'makarnacı', 'kömürcü' diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek ve ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten tekrar asla ısırılmayacağız. Kardeşliğimize daha sıkı sarılarak muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Bugüne kadar Afyon milli iradeden yana duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Afyonlu kardeşlerimin 2023'te de emaneti ehline vereceğine inanıyorum. Şimdi buradan öyle bir ses verelim ki Türkiye'ye kefen biçenlerin yüreği titresin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki vatandaşlara seslenerek, "Afyon, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmaya var mısın? Afyon, 2023'te yine tarih yazmaya var mısın? Afyon, gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mısın? Afyon, büyük ve güçlü Türkiye sevdasına sahip çıkıyor musun? Rabbim hepinizden razı olsun. Coşkunuz, sevdanız ve aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için bizi muhabbetle kucakladığınız, bize güvendiğiniz ve inandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Notlar

Alana, "Açtın tahıl koridorunu, gösterdin insanlığın umudu olduğunu. Tüm dünya biliyor kimsesizlerin sesi olduğunu", "Afyonluyuz kaymak yeriz. Sofrada sucuk, dağda mermeriz. 10 tane 6'lı masa olsa biz yine Reis deriz", "Kale sağlam Reis", "Afyon'dan çıktık bu yola, sevdalıyız bu vatana. 7 düvel bir olsa da AK Kadınlar yanında." yazılı pankartlar asıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti genel başkan yardımcıları ile bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Üstyapı İşleri Temel Atma Töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar Çay Barajı Açılış Töreni için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile canlı bağlantı yaptı.

Açılışları yapılan tesislerin bulunduğu yerlerde kurdelelerin kesilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye davet ettiği çocuklar ve beraberindekilerle, kurdele keserek tüm eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.