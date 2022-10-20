Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunları köşeye sıkıştırmak lazım"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendilerine karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgal döneminde Azerbaycan topraklarının getirildiği hale değinerek "Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın tanıması lazım hep birlikte tanıtmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz kardeşim saygıdeğer bakanlar sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Öncelikle bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında ikinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

Köşeye sıkıştırmak lazım

İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Çünkü buralara gelip Batı'nın yaptıklarını görecekler. Bunları tabi görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar.

Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın tanıması lazım hep birlikte tanıtmamız lazım.

Bu tahrip olmuş yerle yeksan olmuş bu bölgeler ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle, oto yollarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Duyarak değil görerek bu ifadeleri kullanıyoruz.

Tarımda bu bölgede ciddi neticeler alınacaktır

Çok kısa zamanda tarımda da bu bölgede ciddi neticeler alınacaktır. Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız. Zaten dayanışma ile attığımız adımlar var. Çok daha önemli ve büyük projeleri gerçekleştirmeye hazırız.

Korkuya yer yoktur

Zenzegur Koridoru konusunda bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra korkuya yer yoktur.

Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol Hazar geçişli doğu batı koridorundaki ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır. Azerbaycan 44 günlük vatan muhaberesinde kendi topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını almıştır. Barışın kaybedeni olmaz. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir.

Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cumhuriyetin 10. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan'da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk.

Türkiye bölgede güç merkezidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada "Her yerde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları birlikte dalgalanıyor. Kimse bize karşı adaletsiz hareket etmek isterse bu faktörü ciddiye almalıdır. Dünyanın birçok ülkelerinde kriz yaşanıyor, sıkıntılar var. Türkiye ise dev projeler gerçekleştiriyor. Türkiye bölgede söz sahibidir, önemli güç merkezidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan iş birliği." ifadelerini kullandı.