Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 2012 yılında gittiği Irak'a 12 yılın ardından bugün ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

İlk durak ise başkent Bağdat olacak, ardından da Erbil'e geçilecek.

Özel pankartlar hazırlandı

Günler öncesinde planlanan ziyaret nedeniyle bölgede hummalı hazırlıklar yapıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani Türbesi'nin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Türk bayrakları asıldı

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Terörle mücadele ilk gündem maddesi

Yerel seçimlerin ardından yurt dışı ziyaretlerine başlayan Erdoğan'ın Irak ziyaretinde, önemli gündem maddeleri bulunuyor.

Ele alınacak konuların başında ise terörle mücadele yer alıyor.

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü bölge olarak bilinen Irak için Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

20 anlaşma imzalanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü. Ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak."

"Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar."