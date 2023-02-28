Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Tarihimize en acı günlerden biri olarak geçen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı. Bu depremler ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. Az ve ağır hasarlı binaların tamamı, ikinci depremde enkaza döndü. Her biri ayrı deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar devam ediyor.

Dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Burada da yıkımları yaşadık, can kayıpları ve yararlılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Maraş'ta 41 binin üzerinde personel görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde, Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin bu imtihanı vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz.

İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları yürütülen çalışmaları etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. İhtiyaç duydukları her alanda depremzedelerin yanında olduk.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizden köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenlerin haricinde 20 bin 300 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Çadır kent ve konteyner kent kurulumunu sürdürüyoruz.

İlçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş'ta bu rakamın 45 bin 575 binaya ulaştığını görüyoruz. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeniden inşa çalışmalarına başladık. Birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Bunun için 1 yıl müsaade istiyorum.

Ölenleri geri getiremeyiz ancak onun dışındaki tüm yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz.

TOKİ, deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartta gerçekleştireceğiz. 3+1 olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin mimarisiyle uyumlu şekilde planlanıyor. Zemin sıvılaşması olan yerlerde inşaya karşıyız.

Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken diğer bölgelerde aynı tehdidi yaşayan bölgeleri dönüştüreceğiz."