Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bir edep meselesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak televizyon yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Konteyner kentler ve prefabrik konutlar yapıldı. Depremzedeler kiraların yüksekliğinden şikayet ediyor. Bunu yapanlardan hesabını soracağız, üzerine gideceğiz.

Yurtlarda kalanlar durumdan çok memnunlar. Devletimiz bizi açıkta bırakmadı diyorlar. Sözümüz var. Sözümüzü yerine getirince herkes yuvasına kavuşacak. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Yapıların tamamında artık dikey mimariye fırsat vermemeliyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız. Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık. Geçenlerde önümü kestiler dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.

Bunlar alışılmış çadırlardan değil. Bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var. Benzer bir çadır sistemi de İsveç'in var, onlar da gönderdiler. Seçimden sonra gerek Kızılay, gerek AFAD, bunların modellerini alıp üretelim istiyorum.

Bu bir edep meselesidir. Benim halkım buna çok önem verir. Başörtüsü bizim kutsalımızdır, mahremiyetimizdir. Ayet mi Hadis mi bilmeden konuşuyor. Hassasiyeti yok.

CHP'nin bir süredir dönüştüğü ortada. Masa bunu nasıl kabul ediyor.