Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da BAE'ye gitti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşmüş, başsağlığı dilemişti.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.