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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım'a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.

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