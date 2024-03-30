Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Benim milletim tatil iznini verecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Güngören mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Burası aslında geçmişi bir insan ömrünü ancak bulan bir ilçemiz. Güngören doğusundaki sanayi tesisleri, batısındaki yerleşim yerleriyle İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başlardı. Hızlı ve kontrolsüz büyümenin mirası olan düşük standartlı konut stokunu dönüştürmeye başladı. Murat Kurum ile bu süreç hızlanacak.

Deprem kapımızı çalmadan İstanbul'u depreme daha hazır hale getireceğiz. Bizler de merkezi yönetim olarak her zaman İstanbul'un yanında olmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa vermiş bir ülke olarak deprem tehdidini yok sayamayız. Deprem konusuna siyaset üstü mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı bizden kampanyasına yenilerini ekleyerek İstanbul'un daha dirençli hale gelmesini sağlayacağız.

"İstanbul mahzun, kırgın, küskün, solgun"

Bu şehrin hazine değerinde 5 senesi kendi ihtirasların peşinde giden bir zihniyetin elinde heba oldu. İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı değil. İstanbul ikinci iş, ek iş, yarı zamanlı iş olarak yönetilebilecek bir şehir değil. İstanbul'a atlama taşı değil, dizinin dibinden ayrılmayacak bir sevgili gibi bakacaksınız. Siz İstanbul'a böyle bakmak, İstanbul'u böyle kucaklamak, adamak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde bu şehir kırılır, küser.

İstanbul depreme hazırlığın geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın, trafiğin durma noktasına gelmesinden küskün. İstanbul solgun. İstanbul kaderine terk edildiği için mahzun. Biz İstanbul'u bu çöküşten kurtarıp yeniden dinamizmine kavuşturmaya talibiz. Şehrin kaynaklarını bavul bavul yağmalayıp başka ihtiraslarında kullanıyorlar.

"Biz bunu 89-94 döneminde yaşadık"

Bir şehir asıl meselelerini konuşmayı bırakıp bu tür konularla meşgul olmaya başladıysa vakit yaklaşıyor demektir. Biz bunu 89-94 döneminde yaşadık. İstanbul'u yeniden yatırım, eser, hizmet gündemine döndürmek için çok çalıştık. Yarın İstanbul yine böyle bir değişimi sandıkta gerçekleştirecek.

Ülkemizin son 21 yıldır yaşadığı güven ve istikrar ikliminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu dönemde günlük gülistanlık geçmedi. Nice tuzak ve saldırıyla boğuştuk. Hepsinin de üstesinden geldik.

"Benim milletim tatil iznini verecek"

Milletimizin sandıktan çıkan iradesine saygılıyız, saygılı olacağız. Hiç kimsenin şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz. Verdikleri sözlerin çoğunu hatırlamaz oldular. Reklamlara bakarsanız İstanbul'u yeni baştan inşa etmiş sanırsınız. Yapılan kayda değer hiçbir iş olmadığı gibi, devraldığı düzeni bile işletememişlerdir. Seçim yabancı ajansların göz boyayan kampanyalarıyla kazanılsaydı, iktidardan hiç düşmeyecek olanlar vardı. Bu seçimlerde de İstanbul'un karşısına iki kulvarda çıktık. Bir büyükşehirde iki hükümette gerçekleştirdiklerimizdir. Diğeri kazandırdığımız projelerdir.

Bize göre en tehlikeli insan gözünüzün içine bakarak yalan söyleyebilendir. Bunlar İstanbul'u sel alıyor, İBB Başkanı İsviçre'de, tatilde. Sana bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil iznini verecek."