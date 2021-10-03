Cumhurbaşkanı Erdoğan basketleri sıraladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta Erdoğan'ın üst üstte attığı basketler dikkat çekiyor. Maç sonunda 27 sayı attığını öğrenen Erdoğan performansından mutlu görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu ile aynı takımda yer alırken karşı takımda ise Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın etkileyeci performansı dikkat çekti.

"Harekette bereket vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık için spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın basketbol maçı kadrosu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.