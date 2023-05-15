Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Balkon Konuşması" ile halka hitap etti.

Erdoğan, "Birileri mutfakta, biz balkondayız. Ülkemiz 14 Mayıs'la birlikte bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz." diye konuştu.

"Hem yurt içi oyların gayriresmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor." diyen Erdoğan, "Biz, fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildikleri bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz." açıklamalarında bulundu.

"Balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik"

Erdoğan, "Biz, milletimize karış hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak, sonucun tam anlamıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

Sonucu beklerken, sizlerin burada bekleyişinize mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik." ifadelerinde bulundu.

"Tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"

Erdoğan, "Şüphesiz, en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum.

Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur." diye konuşan Erdoğan, "Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının, siyasi tercihindeki özgürlüğüyle, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir." ifadelerinde bulundu.

"Her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk"

"Kimsenin, bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur." diyerek milli iradenin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Biz, siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız." dedi.

Açıklanan seçim sonuçlarına dayanarak parlamentodaki Cumhur İttifakı çoğunluğuna da değinen Erdoğan, "Şu anda Parlamento'da çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonlar genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olmasından şüphe duymuyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Seçim sonuçları hayırlı olsun"

Erdoğan son olarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olmasından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.